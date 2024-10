BVB-Star in der Krise – sorgt ein Rückschlag für die Wende?

Fast 30 Millionen Euro legte Borussia Dortmund in diesem Sommer für Maximilian Beier auf den Tisch. Beim BVB ist man überzeugt von dem 21-Jährigen, noch kommt er aber überhaupt nicht in Fahrt, steckt in einer kleinen Form-Krise fest. Das soll sich nun schnellstmöglich ändern – am besten noch in der Länderspielpause.

Abhilfe leisten könnte Beiers Nominierung für die U21-Nationalmannschaft. Trainer Antonio di Salvo macht den Fans von Borussia Dortmund jedenfalls Hoffnung, dass die Einsätze beim DFB-Nachwuchs in „zurück in die Spur“ bringen könnten.

BVB-Star Beier in die U21 versetzt

Sieben Einsätze, kein einziges Tor – Maxi Beier wirkt noch wie ein Fremdkörper im Dortmunder Angriffsspiel. Bei seinem Startelfeinsatz gegen Union Berlin blieb er völlig blass und musste sich im Nachgang einiges an Kritik anhören.

Trainer Nuri Sahin stellt sich nach wie vor hinter den Neuzugang und verteidigt ihn gegen die Kritik. „Wir sind extrem überzeugt von Maxi und wir gehen davon aus, dass er sogar die Quote oder diese Maßstäbe, die er in Hoffenheim gesetzt hat, steigern wird. Da bin ich mir ganz sicher“, so Sahin nach der Pleite gegen Union.

Für die mögliche Wende könnten die Länderspiele mit der U21-Nationalmannschaft sein – auch wenn es auf den ersten Blick wie ein Rückschritt aussieht. Bei der EM 2024 stand Beier noch im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann, muss nun aber zurück zum Nachwuchs. Das muss aber nicht unbedingt eine Bestrafung sein.

Hilft die U21 dem BVB-Star weiter?

„Die U21 ist eine Mannschaft, die Spielern helfen kann, zurück in die Spur zu kommen. Vom Alter her kann er die U21 nutzen, das erhoffe ich mir von ihm“, sagt Trainer di Salvo und betont: „Ich weiß, dass er ein guter Spieler ist, der Spielrhythmus braucht. Ich bin mir sicher, dass er die Zeit nutzen wird.“

Vielleicht holt sich Beier das Selbstvertrauen bei der U21-Nationalmannschaft, um danach beim BVB durchzustarten. In der EM-Qualifikation trifft Deutschland dort am Freitag (11. Oktober) auf Bulgarien) und am Dienstag (15. Oktober) auf Polen.