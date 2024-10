Borussia Dortmund: Nagelsmann eiskalt! Bitterer Rückschlag für BVB-Stars

Während Borussia Dortmund sich auf das letzte Spiel vor der nächsten Länderspielpause vorbereitet, hat Bundestrainer Julian Nagelsmann den Kader für die anstehenden Partien verkündet.

Dabei müssen zwei Profis von Borussia Dortmund einen bitteren Rückschlag verkraften. Nagelsmann hat dieses Mal auf eine Nominierung verzichtet. Die Gründe dafür liegen auf der Hand.

Borussia Dortmund: Keine DFB-Nominierung für BVB-Stars

Zwei wichtige Siege konnte Borussia Dortmund zuletzt einfahren. Erst wurde der VfL Bochum mit 4:2 besiegt, dann Celtic Glasgow mit 7:1 in der Champions League aus dem Stadion geschossen. Einer, der in beiden Partien jeweils einmal traf, wird bei den kommenden Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft nicht mit dabei sein: Emre Can.

Der BVB-Kapitän wurde von Julian Nagelsmann nicht berufen. Der Bundestrainer verkündete am Donnerstag (3. Oktober) die 23 Spieler, die in den kommenden Länderspielen für das DFB-Team auflaufen werden. Can fehlte jedoch. Gleiches gilt auch für Maximilian Beier.

Während die Entscheidung bei Can ein wenig überrascht, ist sie bei Beier allerdings verständlich. Der Neuzugang hat aktuell einen schweren Stand unter Trainer Nuri Sahin, ist nur Bankwärmer und kommt in den letzten Minuten der Partie rein. Seit seiner Ankunft hat Beier in den sechs Pflichtspielen keinen einzigen Scorerpunkt.

DFB-Team ohne Can und Beier

Während Can und Beier fehlen, dürfen sich dafür drei weitere Stars von Borussia Dortmund freuen. Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton und Pascal Groß gehören im Gegensatz zu den beiden oben genannten Spielern beim BVB zur Stammkraft und wurden dementsprechend auch von Nagelsmann nominiert.

Die deutsche Nationalmannschaft wird zwei Nations-League-Spiele absolvieren. Am 11. Oktober ist das DFB-Team gegen Bosnien gefordert, einige Tage später ist die Niederlande zu Gast in München (14. Oktober).

Neben den drei BVB-Stars werden in den kommenden Tagen noch weitere Profis für andere Nationalmannschaften berufen. Die anderen Spieler, die in Dortmund bleiben, erhalten immerhin eine kurze Verschnaufpause.