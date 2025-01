Borussia Dortmund: Fans blicken entsetzt nach München – Bayern verstärkt BVB-Schmerz

Bei Borussia Dortmund geht es gerade drunter und drüber. Sportliche Krise, Trainer entlassen, ein fehlerhaft zusammengestellter Kader – gerade kommt alles zusammen. In der Bundesliga ist man ins Mittelfeld gestürzt, in der Champions League hat man das sichere Achtelfinale aus der Hand gegeben.

Verzweifelt versuchen die Bosse gerade, den Scherbenhaufen zusammenzukehren. Höchste Priorität haben ein neuer Trainer und Winterverstärkungen. Und während bei Borussia Dortmund aktuell nichts vorwärtszugehen scheint, eilt der FC Bayern München schon wieder im Eiltempo davon.

Borussia Dortmund wartet auf Verstärkung

Noch im Sommer hatten die Verantwortlichen um Sportdirektor Sebastian Kehl ihre Arbeit verteidigt, sahen den Kader als groß und stark genug an. Mittlerweile mussten sie sich eingestehen: Das ist nicht der Fall. Auch wenn die Krankheitsseuche beim BVB außergewöhnlich war, hat die Mannschaft klare Baustellen.

Und wer wurde bisher nicht alles gehandelt. Marcus Rashford, Renato Veiga, Carney Chukwuemeka, Kevin Schade – passiert ist bisher aber nichts. Dabei rennt die Zeit auf der Suche nach Sofort-Verstärkungen davon. Und mit dem Donyell Malen hat Borussia Dortmund sogar noch einen weiteren Spieler abgegeben.

Bayern München drückt aufs Gaspedal

Umso schwerer fällt es den Dortmund-Fans derzeit, den Blick nach München zu richten. Beim Rekordmeister wird in Krisenzeiten Tabula Rasa gemacht, der Verein scheint dadurch immer noch stärker zu werden. In der Bundesliga ist man wieder das Maß aller Dinge, der Kader auf jeder Position mehrfach besetzt. Und während Dortmund noch versucht sein Team mit Winterzugängen zu flicken, denkt der FCB schon an den Sommer.

Jüngst gab Bayern München daher die Verpflichtung von Tom Bischof bekannt, der aktuell als eines der größten Juwelen im deutschen Fußball gilt. Zudem sollen die Verantwortlichen aktuell an einem Wechsel von Andrey Santos vom FC Chelsea arbeiten.

Einmal mehr unterstreichen die Münchener, dass sie derzeit in ganz anderen Sphären als Borussia Dortmund unterwegs sind. Sowohl von der Qualität als auch von der Möglichkeit bei Transfers.

Borussia Dortmund: Wächst der Abstand?

Die Befürchtung aus BVB-Sicht liegt nahe, dass der Abstand zum Rekordmeister noch stärker anwachsen könnte. Während Dortmund noch mit dieser Saison beschäftigt ist, plant man in München schon die nächste Saison. Wer mit seinen Saisonzielen im Soll liegt, kann sich diesen Luxus nun mal erlauben.