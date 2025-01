Jude Bellingham wendet Fiasko ab – plötzlich ist wieder alles möglich

Es geht in die Crunchtime der ersten Champions-League-Saison mit neuem Format. Bei aller Fan-Kritik im Vorfeld entpuppt sich das neue Ligen-System bisher als wilde Achterbahnfahrt. Auch Jude Bellingham und Real Madrid blieben davon nicht verschont.

Die Königlichen überwinterten in der Sorge, dass man als amtierender Titelverteidiger vielleicht sogar ganz rausfliegen könnte. Im neuen Jahr melden sich Jude Bellingham und Co. allerdings mit einem Paukenschlag zurück und können wieder hoffen.

Jude Bellingham: Real versenkt Salzburg

Das neue Format der Königsklasse hat schon für einige interessante Ergebnisse gesorgt. Allein die Tatsache, dass mit Real Madrid, Paris St. Germain und Manchester City drei Schwergewichte nach dem sechsten Spieltag ums Weiterkommen zitterten, ließ Fans anderer Vereine feixen.

Im ersten CL-Spiel des neuen Jahres haben aber insbesondere die Königlichen unterstrichen, dass sie noch nicht fertig sind. Mit 5:1 fertigte Real Madrid am Mittwochabend (22. Januar) RB Salzburg im heimischen Stadion ab.

Auch wenn Jude Bellingham dabei nicht als Torschütze in Erscheinung trat, leitete er den Sieg mit seinen beiden Vorlagen für Rodrygo zum 1:0 und 2:0 entscheidend mit ein. Im Anschluss trafen auch Kylian Mbappe und Vinicius Jr. – der Brasilianer ebenfalls doppelt.

Riesen-Sprung in der Tabelle

Die Auswirkungen auf die Tabelle sind riesig und untermauern, wie schnell es in diesem neuen Format gehen kann. Statt wie noch am Anfang der Woche Sorge zu haben, es überhaupt nicht in die Playoffs zu schaffen, grüßt Real Madrid auf einmal von Platz 16!

Mehr noch: Nach den Ergebnissen des Spieltags ist Spaniens Hauptstadt-Klub jetzt definitiv für die Playoffs qualifiziert. Und: Mit einem Sieg gegen Stade Brest am letzten Spieltag könnten Jude Bellingham und seine Kollegen sogar noch in die Top 8 springen. Das würde die direkte Qualifikation für das Achtelfinale bedeuten – und auch mehr dem Selbstverständnis der Königlichen entsprechen.