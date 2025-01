Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen: Anstoß verschoben!

Das Auftaktspiel des Jahres 2025 wird nicht wie geplant um 20.30 Uhr angepfiffen. Der Anpfiff der Partie zwischen Borussia Dortmund ist eine Viertelstunde nach hinten verschoben worden. Das teilte der BVB kurz vor dem Spiel offiziell mit.

„Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens wird der Anstoß der Partie BVB vs. B04 auf 20.45 Uhr verlegt“, hieß es in einer kurzen Meldung von Borussia Dortmund auf „X“.

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen: Verkehrschaos vor Anstoß

Feierabendverkehr, Schnee und eine Parallel-Veranstaltung – dieses Verkehrschaos vor dem Spiel zwischen Borussia Dortmund Bayer Leverkusen war bereits vorherzusehen. Schon vor einigen Tagen wies der BVB seine Fans darauf hin.

„Bitte beachtet, dass am Freitagabend um 20 Uhr eine Parallelveranstaltung in der Westfalenhalle beginnt und ein starker An- und Abreiseverkehr rund um SIGNAL IDUNA PARK und Westfalenhalle erwartet wird“, hieß es auf der BVB-Homepage.

In der Westfalenhalle findet an diesem Wochenende das 40. ADAC Supercross, eine Indoor Motocross-Veranstaltung, statt. Start war um 20 Uhr, eine halbe Stunde vor dem geplanten Anpfiff im Signal Iduna Park. Hinzu kommt, dass aufgrund von Bauarbeiten nur eine Tunnelröhre des B1-Tunnels in der Ardeystraße offen ist. Hier warnte Dortmund ebenfalls frühzeitig vor Stau.

Verspätete Ankunft am Stadion

All das Warnen half schließlich aber nichts: Trotz der Hinweise kam es zu einem Chaos bei der Anreise. Der Mannschaftsbus von Dortmund stand ebenfalls im Stau, kam verspätet am Stadion an. Und so entschied man sich, die Partie eine Viertelstunde später zu beginnen.