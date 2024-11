Borussia Dortmund: Trotz Freiburg-Sieg – BVB-Star Brandt schlägt Alarm

Der Gala-Sieg von Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg hat einmal mehr gezeigt: An Potenzial mangelt es der Mannschaft von Trainer Nuri Sahin nicht. Gegen die Gäste aus dem Breisgau ließ der BVB am Ende nichts anbrennen.

Einer der überragenden Spieler beim Dortmunder Heimerfolg: Julian Brandt. Der Nationalspieler zeigte eine starke Leistung und schoss dazu noch ein traumhaftes Freistoßtor. Trotz der drei Punkte schlägt der Profi von Borussia Dortmund nun aber Alarm!

Borussia Dortmund: Brandt kann Gegensätze nicht erklären

Acht Siege aus acht Spielen – die bisherige Heimbilanz des BVB in dieser Saison liest sich mehr als gut. Dagegen stehen aber auch ganze sechs Niederlagen in neun Auswärtsspielen. Eine Diskrepanz, die sich auch Julian Brandt nach dem deutlichen 4:0-Erfolg gegen Freiburg nicht erklären kann.

So sagte der 28-Jährige gegenüber „Sky“: „Es ist immer schwer zu erklären. Ich weiß, seit ich hier bin, dass es anders ist, zu Hause zu spielen als auswärts. Das ist einfach ein besonderer Fleck hier mit den Fans im Rücken“. Beim „WDR“ führte Brandt aus: „Jede Mannschaft spielt gerne zu Hause. Für uns läuft es gut in unserem Stadion. Wir sind sehr beständig hier. Hier ist das gewisse Selbstverständnis vorhanden“.

Kann der BVB den Bann brechen?

Das Ziel für Brandt und seine Mannschaft sei allerdings klar, wie der Spieler betont: „Wir sind jetzt nach der Länderspielpause gut reingestartet, jetzt haben wir am Mittwoch mal wieder die Chance, den Bann zu brechen“, so Brandt zu „Sky“. Dann geht es für den BVB in der Champions League gegen Dinamo Zagreb. Eine machbare Aufgabe – sollte man meinen.

Denn angesichts der Dortmunder Auswärtsschwäche sind drei Punkte in der kroatischen Hauptstadt keineswegs sicher. Der jüngste Erfolg dürfte Trainer Sahin und seiner Mannschaft jedoch Auftrieb geben.