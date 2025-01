Borussia Dortmund: Ausfall-Misere hat Konsequenzen – Sahin lässt tief blicken

Bitterer kannst du nicht in das neue Jahr 2025 starten, wie es bei Borussia Dortmund aktuell der Fall ist. Als wäre die Niederlage zum Auftakt gegen Bayer Leverkusen (2:3) nicht schon hart genug, kommt die einmal mehr neue, große Personalnot dazu. Sieben Spieler sind gegen den deutschen Meister ausgefallen.

Hoffnung auf Besserung? Keineswegs. Gegen Holstein Kiel am Dienstag (14. Januar, 18.30 Uhr) drohen Borussia Dortmund weitere krankheitsbedingte Ausfälle. Cheftrainer Nuri Sahin packt jetzt über die Konsequenzen der unfassbaren Ausfall-Misere beim BVB aus.

Borussia Dortmund: Unfassbare Ausfall-Misere hält an

Diese Grippewelle war bei Borussia Dortmund wie ein Schock: Gegen Leverkusen fehlte allein die komplette Innenverteidigung. Neben Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton sind auch noch Emre Can, Ramy Bensebaini, Fillipo Mane und Alexander Meyer krankheitsbedingt ausgefallen.

Vor dem Duell gegen Kiel sind drei weitere Spieler dazugekommen: Karim Adeyemi (krank), Jamie Gittens (angeschlagen) und Donyell Malen (auf dem Weg zu Aston Villa) fehlen, wie Nuri Sahin auf der Pressekonferenz verkündete. Bei den Spielern, die bereits zuvor von der Grippe betroffen waren, müsse man abwarten, ob es gegen die Störche zu einem Einsatz reicht. Sollte das nicht der Fall sein, muss der BVB-Coach wieder improvisieren oder Spieler aus der U23 einsetzen.

Zu allem Überfluss fehlen noch Pascal Groß mit einer Rotsperre und Niklas Süle mit der Verletzung am Syndesmoseband. Eine bittere Ausfallliste für Sahin, der deshalb auch keine einfache Vorbereitung auf das Kiel-Spiel hatte.

„Das geht nicht anders“

„Die Vorbereitung war natürlich suboptimal, das ist ja völlig normal. Wir haben versucht, in Kleingruppen zu trainieren und das Abschlusstraining so kontaktlos wie möglich zu gestalten. Die Analysen fallen natürlich kürzer aus. Auch logistisch wird das Richtung Kiel Konsequenzen haben. Das geht nicht anders. Das gehört dazu, aber das das so extrem kommt, hätten wir nicht mit gerechnet“, sagt der Coach von Borussia Dortmund.

Dennoch will Sahin eine wettbewerbsfähige Mannschaft gegen Kiel aufstellen. Der BVB muss unbedingt drei Punkte holen, um bloß nicht weiter nach unten zu rutschen und die internationalen Plätze aus dem Blick zu verlieren. Aktuell stehen die Schwarzgelben nämlich nur auf einem achten Tabellenplatz.