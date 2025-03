BVB-Fanliebling nach Augsburg-Debakel mit emotionalen Worten – „Tut mir im Herzen weh“

Diese Niederlage ist eine der schmerzhaftesten, die Borussia Dortmund in jüngster Vergangenheit einstecken musste. Und so war es kein Wunder, dass viele BVB-Fans nach dem 0:1 gegen Augsburg förmlich auf die Barrikaden gingen.

Die Spieler von Borussia Dortmund mussten ein Pfeifkonzert ertragen, wie man es im Westfalenstadion schon lange nicht mehr hörte (hier alle Einzelheiten zu den heftigen Fan-Reaktionen). Mittendrin: Nico Schlotterbeck, der sich in den vergangenen Jahren mit seiner kämpferischen Spielweise und seiner sympathischen Bodenständigkeit zu einem Liebling der BVB-Fans entwickelt hat.

BVB-Star „frustriert und enttäuscht“

„Ich bin frustriert und enttäuscht, und das tut mir im Herzen weh“, sagte der Abwehrchef des BVB nach dem Spiel bei Sky: „Das war heute gar nichts von uns. Das tut mir echt leid. Das kann einfach nicht wahr sein.“

Schlotterbeck wollte erst gar nicht um den heißen Brei herumreden. „Diese fehlende Konstanz bei uns ist auch fehlende Qualität. Denn es zählt nicht, nur ein einziges gutes Spiel abzuliefern. Das musst du über Wochen bringen. Und das schaffen wir schon die ganze Saison nicht.“

Schlotterbeck: „Sind keine Topmannschaft“

Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund weiter: „Das ist eine Qualität, die von uns nicht abgerufen wird. Das ist schlicht und ergreifend nicht gut genug von uns. Dann kommt so ein Spiel dabei raus, das ist richtig schlecht.“

Nico Schlotterbeck macht sich um den BVB große Sorgen. „Wir sind aktuell bei weitem keine Topmannschaft. Wenn man da steht, wo wir stehen, dann muss man nicht von den Plätzen 1 bis 6 sprechen. Und wir stehen da zu Recht.“

Lille als letzte Chance für den BVB

Wie kann Borussia Dortmund jetzt noch den Bock umstoßen. „Lille ist unsere einzige Chance, den Turnaround noch zu schaffen“, stellt Schlotterbeck klar.

Damit meint er das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei OSC Lille am kommenden Mittwoch (12. März). Im Hinspiel am Dienstag hatten der BVB und Lille sich 1:1 getrennt.