BVB-Fans haben die Schnauze voll – heftige Reaktionen nach Augsburg-Debakel

Nächster Tiefpunkt in einer an Tiefpunkten reichen Saison bei Borussia Dortmund!

Das 0:1 gegen den FC Augsburg war ein erneuter heftiger Rückschlag für den BVB. Dabei verspielte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac nicht nur drei wichtige Punkte im Kampf um die Europapokal-Plätze, sondern auch eine Menge Vertrauen bei den Fans.

Borussia Dortmund: Fans drehen durch

Nach den beiden guten Auftritten gegen Union Berlin (6:0) und beim FC St. Pauli (2:0) hatten die Anhänger von Borussia Dortmund eigentlich das Gefühl, der BVB würde nun endlich auf die Erfolgsspur abbiegen. Der lustlose Auftritt in der zweiten Halbzeit des Achtelfinal-Hinspiels in der Champions League gegen den OSC Lille hatte die BVB-Fans dann am Dienstagabend schon ein wenig irritiert.

Doch was ihr Herzensverein am Samstagnachmittag gegen den FC Augsburg ablieferte, ließ bei den Dortmunder Fans endgültig den Kragen platzen. Schon gegen Ende der ersten Halbzeit gab es von den Rängen in verschiedenen Situationen Pfiffe – so zum Beispiel als Julian Brandt (42. Minute) eine gute Chance kläglich vergab oder als Pascal Groß (45.+2) eine Ecke direkt ins Toraus flankte. Das erste gellende Pfeifkonzert folgte dann mit dem Abpfiff der ersten Halbzeit.

+++ Auch interessant: Sorge um BVB-Juwel Youssoufa Moukoko: – jetzt herrscht Gewissheit +++

BVB gegen Augsburg desaströs

Im zweiten Durchgang versuchte die Mannschaft von Borussia Dortmund es zwar. Doch wirklich zwingend wurde es so gut wie nie. Und so gab es erneut Pfiffe, als die Dortmunder Spieler sich in den Schlussminuten völlig ideenlos den Ball am Mittelkreis hin- und herschoben, anstatt ihn gefährlich vors Tor zu bringen.

Pfiffe gab es auch in der 85. Minute, als Maximilian Beier aus kurzer Distanz zu einer guten Kopfball-Möglichkeit kam. Der BVB-Stürmer hatte Sekunden Zeit, um sich richtig zu positionieren, weil der Ball so lange in der Luft war. Doch am Ende sprang Beier komplett am Ball vorbei.

Die BVB-Fans auf der Südtribüne ließen die Spieler von Borussia Dortmund nach dem 0:1 gegen Augsburg ganz genau wissen, was sie vom Auftritt der Mannschaft hielten. Foto: imago/DeFodi Images

Und nach Abpfiff brachen bei den BVB-Fans dann alle Dämme. Nicht nur auf der Südtribüne, sondern im gesamten Stadion, kam es zu einem Pfeifkonzert, wie es Borussia Dortmund schon lange nicht mehr erlebt hat. Die Mannschaft bestritt den üblichen Gang zur Südtribüne, konnte sich dort aber so einiges von den Fans anhören.

Um das Vertrauen der eigenen Fans zurückzuerobern, muss der BVB in der verbleibenden Saison gleich mehrere Gänge raufschalten. Einzig couragierte Leistungen und Siege können diese Wogen in den kommenden Wochen glätten.