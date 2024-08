Borussia Dortmund – Aston Villa im Live-Ticker: Letzter BVB-Test vor Saisonbeginn – Sahin überrascht mit Startaufstellung!

Saisoneröffnung im Signal Iduna Park! Das Testspiel Borussia Dortmund – Aston Villa wird für die Mannschaft des neuen BVB-Trainers Nuri Sahin zum letzten Härtest vor dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal gegen Lübeck. Nun wird sich zeigen, ob die Dortmunder für die neue Saison bereit sind.

Mit Aston Villa hat man sich bei der Borussia einen echten Kracher als letzten Testspielgegner ausgesucht. Der englische Klub landete in der vergangenen Spielzeit auf dem vierten Platz der Premier League und wird somit im kommenden Fußballjahr in der Champions League spielen. Auf Borussia Dortmund wartet eine Partie auf Augenhöhe.

Borussia Dortmund – Aston Villa im Live-Ticker

Der Blick auf die Dortmunder Startaufstellung dürfte sich vor allem heute lohnen. Die erste Elf von Trainer Sahin könnte bereits ein erster Fingerzeig für die anstehende Spielzeit sein. Wer ersetzt Niclas Füllkrug im Sturmzentrum? Wer bildet das neue Innenverteidiger-Duo beim BVB? All das und noch viel mehr erfährst Du in unserem Live-Ticker – viel Spaß!

Borussia Dortmund – Aston Villa: –

Tore: –

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

16:18 Uhr: Nuri Sahin sorgt mit seiner Startaufstellung im letzten Test vor Saisonbeginn also für Überraschungen. Der BVB geht nicht nur ohne richtigen Mittelstürmer in die Partie, sondern auch mit drei nominellen Innenverteidigern.

16:08 Uhr: Borussia Dortmund startet mit folgender Startaufstellung in die Partie: Kobel – Couto, Anton, Süle, Schlotterbeck – Groß, Can – Sabitzer, Brandt, Bynoe-Gittens – Adeyemi. Dortmunder Kapitän ist Emre Can.

15:25 Uhr: Mit Spannung wird heute die Dortmunder Mannschaftsaufstellung erwartet. Setzt Nuri Sahin auf seine Neuzugänge Waldemar Anton, Pascal Groß und Yan Couto? Oder erhalten einige Dortmunder Reservisten noch einmal ihre Chance?

14:59 Uhr: Gut zwei Stunden sind es noch bis zum Anpfiff der Begegnung. Hier erfährst Du, wo die Partie live gezeigt wird.

14:12 Uhr: Der Test gegen den Champions-League-Teilnehmer aus der Premier League markiert gleichzeitig die Saisoneröffnung der Borussia. Vor der Partie wird unter anderem auch die Mannschaft des neuen Cheftrainers Nuri Sahin vorgestellt. Für Pascal Groß, Waldemar Anton und Co. wird es das erste Heimspiel im Westfalenstadion.

Samstag, 10. August, 13:54 Uhr: Herzlich willkommen bei unserem Live-Ticker zum Testspiel Borussia Dortmund – Aston Villa. Für den Revierklub ist es der letzte Test vor dem Start in die neue Saison. Anpfiff im Signal Iduna Park ist um 17 Uhr.