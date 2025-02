Borussia Dortmund: Adeyemi im Sommer weg? Bericht sorgt für Aufsehen

Als Karim Adeyemi im Sommer 2022 für rund 30 Millionen Euro zu Borussia Dortmund wechselte, waren die Hoffnungen in den Flügelflitzer groß. Der damals 20-Jährige galt als großes Talent, das den BVB auf das nächste Level bringen sollte.

Gut zweieinhalb Jahre später ist klar: Bewahrheitet haben sich die Hoffnungen des BVB noch nicht. Der deutsche Nationalspieler ließ sein Talent zwar immer wieder aufblitzen, konnte sich bei Borussia Dortmund aber noch nicht dauerhaft durchsetzen. Plant der gebürtige Münchener nun seinen Abschied? Ein Bericht sorgt für Aufsehen!

Borussia Dortmund: Adeyemi schielt auf die Premier League

Lange sah es in diesem Winter danach aus, als könnte Karim Adeyemi schon jetzt den nächsten Karriereschritt machen. Ein Angebot des SSC Neapel soll im Raum gestanden haben, von einer Ablösesumme um die 50 Millionen Euro war die Rede. Am Ende scheiterte der Deal jedoch nicht am BVB, sondern angeblich an Adeyemi selbst – und das aus einem ganz bestimmten Grund.

Denn wie das spanische Portal „fichajes.net“ berichtet, soll der 23-Jährige die Offerte der Neapolitaner vor allem deswegen abgelehnt haben, weil er stattdessen auf einen Wechsel in die Premier League schielt. Somit könnte ein Wechsel im Sommer erneut zum Thema werden, sollte sich Adeyemis Situation beim BVB in der Rückrunde nicht bessern. Zuletzt war der Flügelspieler von Interimstrainer Mike Tullberg nach seiner Halbzeiteinwechslung noch vor Spielende wieder ausgewechselt worden.

Chelsea und Liverpool als mögliche Abnehmer?

Wie aus dem Bericht von „fichajes.net“ zudem hervorgeht, könnte es mit dem FC Liverpool und dem FC Chelsea bereits zwei hochkarätige Premier-League-Abnehmer für Adeyemi geben. Den BVB sollen zwar noch keine offiziellen Anfragen erreicht haben, allerdings steht Adeyemi bei den beiden englischen Top-Klubs wohl unter genauester Beobachtung.

Dass sich Borussia Dortmund bei einem finanzstarken Angebot für Adeyemi querstellt, erscheint zudem unwahrscheinlich. Ein Sommer-Wechsel scheint in dieser Causa also wohl alles andere als ausgeschlossen.