Borussia Dortmund: Neue Hoffnung beim BVB – darauf musste Sahin lange warten

Feststimmung kommt bei Borussia Dortmund in der Länderspielpause eher nicht auf. Zu sehr schmerzte der erneute, x-te Rückschlag beim jüngsten 1:3 in Mainz. Nun aber gibt es Grund zur Freude – und zu neuer Hoffnung.

Karim Adeyemi ist zurück auf dem Trainingsplatz. Borussia Dortmund zeigte ihn bei seiner Rückkehr auf den grünen Rasen und seiner ersten Einheit. Ausgebremst in seiner vielleicht besten BVB-Phase (hier die Details), soll sein Comeback eine Initialzündung für den Aufschwung sein.

Borussia Dortmund: Adeyemi ist zurück

Der Moment hätte bitterer nicht sein können: Der meist wankelmütige und oft enttäuschende Karim Adeyemi hatte sich gerade in einen richtigen Rausch gespielt, als er brutal ausgebremst wurde. Doppelpack gegen Heidenheim, Doppel-Vorlage gegen Bochum, Dreierpack samt Vorlage gegen Celtic – und dann machte es Peng. Kurz nach der Halbzeitpause bei der 7:1-Gala ging der Oberschenkel des Flügelstürmers kaputt.

Leise Hoffnungen auf eine kurze Ausfallzeit währten nicht lange. Muskelfasserriss, bis zu zwei Monate Pause. Ein herber Schlag für Borussia Dortmund wie auch für den Spieler selbst, der in seinem dritten Jahr endlich angekommen schien. Doch nun ist Land in Sicht. Der BVB zeigte am Freitag die Rückkehr von Adeyemi auf den Trainingsplatz.

Comeback auf dem Trainingsplatz

Eine Einzel-Einheit mit Lauf- und Koordinationselementen, aber auch schon mit dem Ball ist der wichtigste Meilenstein auf dem Weg zum Comeback. Endlich wieder grüner Rasen unter den Füßen, endlich wieder das runde Leder am Fuß.

Mit noch einigen Tagen Länderspielpause vor der Brust könnte schon beim nächsten Heimspiel von Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg (23. November) das Pflichtspiel-Comeback folgen. Und das ist nach seinen letzten Leistungen und dem wackeligen BVB auch ein Hoffnungsschimmer.