Bochum – Dortmund: Heftiger VAR-Ärger – Fans fühlen sich verschaukelt

Es dürfte die Szene sein, die von diesem Pokalabend übrig bleibt. Bei Bochum – Dortmund stand Schiedsrichter Tobias Stieler minutenlang an der Seitenlinie und sah sich einen kritischen Spielmoment immer wieder an.

Schmährufe gegen den DFB und Pfiffe begleiteten die Entscheidungsfindung der Referees. Dann ein Pfiff – und den BVB-Fans klappte bei Bochum – Dortmund ungläubig der Kiefer runter. Was war passiert?

Bochum – Dortmund: Elfer-Drama

Das Revierderby hatte eine zähe erste Halbzeit hinter sich. Erst ein Patzer von Manuel Riemann mit anschließenden Distanz-Knaller von Emre Can sorgten für den ersten Treffer des Abends. Aus der Kabine kam dann der VfL mit drückender Überlegenheit. Ein ums andere Mal musste Gregor Kobel den BVB retten.

Dann die 60. Spielminute bei Bochum – Dortmund. Auf der rechten Angriffsseite fasste sich Anthony Losilla ein Herz und setzte zum Distanzschuss an. Am Sechzehner drehte sich Jamie Bynoe-Gittens weg, bekam den Ball an den angelegten Ellenbogen. Dennoch pfiff Schiedsrichter Tobias Stieler und zeigte auf den Punkt.

Minutenlange Überprüfung

Schnell fanden sich die Schwarz-Gelben bei Stieler ein. Sie argumentierten, dass Bynoe-Gittens den Arm angelegt hatte. Zudem, das wurde aus der Wiederholung deutlich, wurde der BVB-Youngster vorher noch geschubst.

Stieler eilte also raus in die Review-Area – und dort stand er eine ganze Weile. Mehrere Minuten hielt er mit dem Kölner Keller Rücksprache. Begleitet von „Schei* DFB“- und „Ihr macht unseren Sport kaputt“-Rufen der Fans – von beiden Seiten. Und auch wenn besonders die Dortmunder Anhänger der Meinung waren, dass die Aktion nie und nimmer ein Elfmeter hätte sein können, gab es schließlich den Strafstoß.

Bochum – Dortmund: Fans außer sich

Diesen verwandelte Kevin Stöger souverän und bescherte der Heimmannschaft des Ausgleich. Doch das interessierte nur am Rande. Viele Zuschauer echauffierten sich regelrecht, wie der VAR die Entscheidung nicht überstimmen konnte. Hier eine Auswahl der Reaktionen:

„Schaff den VAR in Deutschland ab!“

„Soll er sich den Arm abschneiden?“

„Was ne Witznummer DFB, da fällt einem doch nix mehr zu ein!“

„Super Sache dieser VAR.“

„Die Spieler müssen heutzutage nur lernen, auf Arm zu schießen.“

Rein sportlich kam Bochum gegen Dortmund dagegen zu diesem Zeitpunkt verdient zum Ausgleich. Dieser hatte allerdings nur kurzzeitig Bestand, weil wenig später Marco Reus erneut zur Dortmunder Führung traf.