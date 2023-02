Bochum – Dortmund: Als die Fans DAS sehen, sind sie schockiert – „Ist ja grauenhaft“

Pokal-Achtelfinale, Flutlicht, Derby – am Mittwochabend ging es im Ruhrgebiet richtig rund. Bochum – Dortmund hieß es im abschließenden Spiel der aktuellen DFB-Pokalrunde. Das Duell der beiden Revier-Nachbarn wurde im Vorfeld gespannt erwartet.

Auf dem Feld entwickelte sich die Begegnung Bochum – Dortmund zu einer hitzigen, weil engen Partie. Auch an den Fernsehgeräten verfolgten zahlreiche Fans das Spiel-Geschehen. Doch beim Blick auf den Rasen wunderten sich viele.

Bochum – Dortmund: Schwieriges Geläuf

Von allen Duellen im Achtelfinale war das Ruhrgebiets-Derby wohl die namhafteste Begegnung. Kein Wunder also, dass die Partie nicht nur beim generellen Rechteinhaber Sky lief. Zusätzlich war das Duell der beiden Bundesligisten auch vom ZDF zu sehen.

Doch egal ob Sky oder ZDF, Bochum- oder Dortmund-Fan – beim Blick auf den Rasen mussten alle Zuschauer zwei Mal hinsehen. Denn der Anblick Platzes schoss vielen Fans nur eine Wort in den Kopf: Acker.

„Haben die noch Kartoffeln gepflanzt?“

Kein Wunder, dass der Untergrund bald entsprechende Reaktionen der Zuschauer hervorrief. Während sich die Spieler von Bochum und Dortmund lange Zeit schwer taten, rätselten die Zuschauer, was dem Platz zugestoßen ist:

„Rasen wirklich Kreisliga-Vibes.“

„Rasen ist ein Acker.“

„Gerüchteweise findet die nächste Cyclocross-WM auf dem Rasen vom Ruhrstadion statt… Ziemlicher Acker.“

„Der Platz ist eine Zumutung. Holy.“

„Haben die noch Kartoffeln gepflanzt vor dem spiel? Was ein Acker.“

„Der Platz bräuchte aber auch mal ein neuen Rasen.“

Bochum – Dortmund: Kurioses Tor als Dosenöffner

Auf dem schweren Geläuf entwickelte sich in der Folge eine umkämpfte Partie. Chancen gab es auf beiden Seiten, weil jedes Team in der ersten Halbzeit so seine Probleme hatte. Es brauchte die Nachspielzeit und einen kuriosen Treffer, ehe der Torbann gebrochen wurde.

Nach einer Klärungstat stand Manuel Riemann weit vor seinem eigenen Tor. Sein Abwehrversuch landete an der Mittellinie bei Emre Can, der kurzen Prozess machte. Zwar nicht ganz sauber, aber mit genügend Geschwindigkeit eierte der Ball ins leere Tor. Riemann konnte nur noch machtlos hinterlaufen.