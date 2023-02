VfL Bochum – Borussia Dortmund: Pikante Rückkehr – wie werden die Fans reagieren?

Wenn Borussia Dortmund am Mittwoch (8. Februar, 20.45 Uhr) im DFB-Pokal-Achtelfinale an der Castroper Straße auf den VfL Bochum trifft, werden die Augen auch auf einen besonderen Rückkehrer fallen. Vor allem für die VfL-Anhänger ist dieses Comeback brisant.

Knapp ein Jahr dauerte es, bis nun ein ganz spezieller Akteur zurückkehrt. Im Spiel VfL Bochum – Borussia Dortmund begleitet Christian Gittelmann zum ersten Mal wieder eine Partie des Ruhrpottklubs. Trotz Skandal freue er sich wieder auf das Vonovia Ruhrstadion.

VfL Bochum – Borussia Dortmund: Becherwurf-Skandal erneut Thema

Der 18. März 2023 sollte vielen Bochumern noch im Kopf bleiben. Im Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach warf ein VfL-Fan in der 68. Spielminute einen vollen Getränkebecher in Richtung Seitenlinie. Der Becher traf Schiedsrichter-Assistenten Christian Gittelmann am Hinterkopf. Der 39-Jährige erlitt eine Schädelprellung und ein Schleudertrauma. Das Spiel wurde darauf hin von Schiedsrichter Benjamin Cortus unterbrochen, später abgebrochen und mit dem damaligen Spielstand von 0:2 aus Bochumer Sicht gewertet.

+++ VfL Bochum – Borussia Dortmund: Aufatmen vor Pokalderby! Terzic verkündet frohe Botschaft +++

Nun wird Gittelmann im Ruhrpott-Derby erstmals in offizieller Funktion nach Bochum zurückkehren. Er kommt als Schiedsrichter-Assistent von Tobias Stieler zum Einsatz und wird so erneut an der Seitenlinie stehen.

Vorfreude trotz Horror-Erinnerung

Christian Gittelmann habe die Tat „fassungslos“ gemacht. „Niemand braucht solche Bilder“, erklärte er nach dem Vorfall. Er selbst hat nun aber keine Bedenken und freut sich auf seinen Einsatz in Bochum. Gegenüber dem SWR verriet der Schiedsrichter-Assistent, dass die Vorfreude von Anfang an wieder da gewesen sei. „Ich habe keine Vorbehalte und würde mich freuen, dort bald wieder im Einsatz zu sein“, sagte der Rheinland-Pfälzer.

Weitere News:

Die Partie zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund wird also nicht nur wegen der sportlichen Brisanz interessant. Trotz böser Erinnerung an den Becherwurf-Eklat überwiegt die Vorfreude bei allen Beteiligten. Nichts steht einem großen Pokal-Abend im Pott im Weg.