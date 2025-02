Bochum – Borussia Dortmund: Nach Horror-Auftritt – BVB-Fans zerreißen ihre Mannschaft

Die Vorzeichen für das Ruhrpottderby Bochum – Borussia Dortmund waren klar. Der BVB ging, trotz seiner zuletzt schwachen Formkurve, als klarer Favorit gegen den arg abstiegsbedrohten VfL ins Spiel. Nur drei Punkte konnten Schwarz-gelb im Kampf um die europäischen Plätze helfen.

Doch die Hoffnung der BVB-Fans, ihre Mannschaft könnte den Schwung aus dem vergangenen CL-Sieg in Lissabon mitnehmen, ging schnell zunichte. Am Ende setzte es im Spiel Bochum – Borussia Dortmund eine krachende 0:2-Niederlage für den BVB. Nun finden die Anhänger von Schwarz-gelb klare Worte für die schwache Leistung ihrer Mannschaft!

Bochum – Borussia Dortmund: BVB-Fans toben nach Niederlage

Es wird einfach nicht besser. Trotz der jüngsten Installation von Niko Kovac beim BVB kassiert die Borussia ihre zweite Niederlage in der Bundesliga in Serie. Auf Tabellenplatz vier sind es inzwischen ganze acht Punkte Rückstand. Dem Revierklub droht in der kommenden Saison ein Jahr ohne Champions-League-Fußball.

Dementsprechend hagelt es auf der Social-Media-Plattform „X“ (ehemals Twitter) Kritik für die Leistung der Dortmunder Mannschaft: „Schwache Performance“, „Zweite Bundesliga wir kommen“, „Peinlich“, „Das ist inakzeptabel“ oder „Jeden Samstag derselbe Mist“ heißt es von Seiten vieler wütender Anhänger.

Fans fordern personelle Veränderungen

Einige BVB-Fans richten ihren Blick sogar schon jetzt auf den kommenden Sommer und fordern einige personelle Veränderungen: „Über die Hälfte der Mannschaft muss diesen Verein verlassen“ schreibt ein aufgebrachter Fan. Ein anderer User resümiert: „In diesem Sommer muss es zu umfassenden Veränderungen kommen. Das ist nicht gut genug und die Fans haben was besseres verdient“.

Die gute Nachricht aus Dortmunder Sicht: Mit Union Berlin, St. Pauli und dem FC Augsburg wartet in den kommenden Wochen in der Bundesliga ein wohl machbares Programm auf den BVB. Selbiges war allerdings auch vor dem Duell gegen den VfL Bochum zu erwarten. Dessen Ausgang ist bekannt.