Edin Terzic: Neuer Job? Trainer-Knall kaum noch zu vermeiden

Während bei seinem Ex-Verein noch immer der Baum brennt, kann sich Edin Terzic entspannt zurücklehnen. Seit er seinen Abschied von Borussia Dortmund verkündete, ist der Fußball-Trainer aus der Öffentlichkeit verschwunden. Doch sein Name taucht immer wieder auf.

Die Tatsache, dass er den BVB bis in Champions-League-Finale führte, macht Edin Terzic quasi immer zu einem Kandidaten, wenn bei einem Top-Verein der aktuelle Trainer vor dem Aus steht. Das ist aktuell bei einem Schwergewicht der Premier League der Fall.

Edin Terzic: Ruft die Premier League?

In der Premier League gibt es in dieser Saison einige strauchelnde Riesen. Insbesondere am Absturz von Manchester City (hier mehr dazu lesen) ergötzen sich zahlreiche traditionell veranlagte Fans. Doch noch ein weiterer Klub steckt tief im Schlamassel. Die Tottenham Hotspur drohen, im grauen Mittelmaß zu versinken.

Nach 24 Spieltagen liegt das Team trotz millionenschwerer Ausgaben nur auf Platz 14, ist dem Abstieg näher als den internationalen Plätzen – ein Desaster! Auch aus den Pokalwettbewerben ist man ausgeschieden. Trainer Ange Postecoglou ist stark angezählt.

Eine Entlassung wird immer wahrscheinlicher. Für diesen Fall soll es schon eine Liste mit möglichen Kandidaten geben. Wie „TeamTalk“ erfahren haben will, soll sich eben auch der Name von Edin Terzic auf dieser befinden.

Hervorragender Ruf in England

Dass der ehemalige BVB-Trainer ein Kandidat sein soll, überrascht nicht. Wann immer in den letzten Monaten bei einem Top-Klub ein Platz auf der Bank frei wurde, tauchte sein Name auf. AS Rom, Manchester United, West Ham – einige Vereine waren schon in der Situation wie Tottenham.

Zudem kennt Edin Terzic die Premier League, war einst bei West Ham United als Co-Trainer angestellt. Kombiniert mit seinem späteren Erfolg bei Borussia Dortmund, genießt er auf der Insel einen hervorragenden Ruf. Ob ihn das schon bald zurück an die Seitenlinie treibt?