Bayern München ohne Kane gegen den BVB? Dortmund hört bei diesen Aussagen ganz genau hin

Es ist das große Rätsel vor dem Duell FC Bayern München – Borussia Dortmund: Wird Harry Kane spielen oder fällt der Superstar verletzt aus? Nach seiner vorzeitigen Abreise von der Nationalmannschaft waren die Zweifel groß.

Jetzt schöpfen die Fans des FC Bayern München aber neue Hoffnung. Grund dafür sind Aussagen von England-Trainer Gareth Southgate. Auch Borussia Dortmund wird dabei ganz genau hinhören.

Bayern München bangt vor BVB-Spiel um Kane

Für den FC Bayern München wäre es ein herber Rückschlag, wenn Superstar Harry Kane ausgerechnet im Topspiel gegen Borussia Dortmund ausfallen würde. Der Königstransfer der Bayern ist voll eingeschlagen. Nach 26 Bundesligaspielen steht er bei unglaublichen 31 Treffern. Drei seiner 31 Tore erzielte Kane im Hinspiel gegen Borussia Dortmund, als die Bayern den BVB mit 4:0 abschossen.

Im Rückspiel würde der Engländer natürlich gerne weiter an seiner Torquote arbeiten, doch sein Einsatz für das Bundesliga-Topspiel am Samstag (30. März) steht noch auf der Kippe. Gegen den SV Darmstadt verletzte sich Kane am Sprunggelenk.

Die Reise zur Nationalmannschaft trat er trotzdem – allerdings dauerte es nicht lange, bis er schon wieder in München auftauchte. Nachdem er am Samstag (23. März) gegen Brasilien nicht im Kader stand, kehrte er zurück. Der englische Nationaltrainer Southgate erklärte darauf hin, dass Kane auch beim zweiten Testspiel gegen Belgien nicht dabei sein wird (Hier mehr!).

Die Sorgen bei den Bayern-Fans waren in der Folge riesig, doch offenbar steht es doch besser als erwartet um ihren Superstar. Am trainingsfreien Montag trainierte der 30-Jährige individuell an der Säbener Straße.

„Könnte sein, dass er am Wochenende wieder ok ist“

Und die neuesten Aussagen von Southgate dürften ebenfalls Hoffnung machen: „So wie es gelaufen ist, war es immer der Plan. Harry wird in den nächsten paar Tagen individuell trainieren. Ob er gegen Belgien gespielt hätte, wenn es ein Quali-Spiel wäre? Ich bin mir nicht sicher. Wir hätten womöglich ein wenig mehr gepusht, aber das wäre vielleicht nicht die richtige Entscheidung gewesen. Ich bin mir nicht sicher, ob er dann für das Spiel verfügbar gewesen wäre.“

Southgate hält einen Einsatz gegen Borussia Dortmund für möglich: „Es könnte sein, dass er am Wochenende wieder ok ist. Es ist eine Verletzung, wegen der er nicht noch zwei oder drei Wochen ausfallen wird.“

Borussia Dortmund muss sich also auf den englischen Star-Stürmer vorbereiten, denn ein Einsatz scheint plötzlich wieder sehr realistisch.