Trainer-Hammer in der Bundesliga! Jetzt darf es jeder wissen

Es hatte sich angedeutet, jetzt ist es offiziell: Einer der begehrtesten Trainer Deutschlands hat sich entschieden – und jetzt in der Bundesliga unterschrieben.

Lukas Kwasniok wird Cheftrainer des 1. FC Köln und unterschreibt bis 2028. Zuvor arbeitete er erfolgreich beim SC Paderborn und schaffte dort beinahe den Aufstieg in die Bundesliga. Über die Ablösemodalitäten zwischen Paderborn und Köln schweigen die Vereine.

Kwasniok zu Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln

Der 43-jährige Trainer begann seine Karriere im Nachwuchs des Karlsruher SC, wurde aber früh durch Verletzungen eingebremst. Seine Trainerstationen führten ihn über Carl Zeiss Jena nach Saarbrücken, mit denen er sportliche Erfolge wie den DFB-Pokal-Halbfinaleinzug erreichte. In Paderborn etablierte er erfolgreichen und attraktiven Fußball auf Bundesliga-Niveau.

Beim 1. FC Köln will Kwasniok neue Akzente setzen: „Wenn ich die Möglichkeit bekomme, in Köln zu arbeiten, dann will ich es unbedingt machen. Es ist ein Wahnsinns-Club und eine riesige Chance.“ Er freut sich, erstmals in der Bundesliga für den Traditionsverein an der Seitenlinie zu stehen.

1. FC Köln setzt auf langfristige Bundesliga-Entwicklung

Sportdirektor Thomas Kessler zeigt sich begeistert: „Er hat bewiesen, dass er Mannschaften entwickeln und attraktiven Fußball spielen lassen kann.“ Kwasnioks Energie, Ehrgeiz und Persönlichkeit passen perfekt zu den Bundesliga-Ambitionen des 1. FC Köln. Die Verantwortlichen trauen ihm zu, den Verein sportlich zu stabilisieren und langfristig weiterzuentwickeln.

