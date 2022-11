Brasilien – Schweiz: Panne im Stadion – plötzlich geht das Flutlicht aus

Sportlich hatte die erste Halbzeit von Brasilien – Schweiz wenig zu bieten. Kampf und Krampf dominierte statt südamerikanischer Spiellust. Entsprechend blieben die 45 Minuten torlos.

Für das einzige Highlight sorgten nicht Brasilien und Schweiz, sondern die Stadionregie. Eine irre Panne sorgte dafür, dass sich alle Spieler und Fans plötzlich verdutzt anschauten.

Brasilien – Schweiz: Panne im Stadion sorgt für Verwunderung

Kurz vor der Pause, in einer der wenigen brasilianischen Drangphasen, erhielt die Selecao gerade den zweiten Eckball in Folge, als die Dämmerung einsetzte. Nicht draußen in der Wüste, sondern drinnen im Stadion.

Plötzlich wurde es im Stadion 974 in Katars Hauptstadt Doha immer dunkler. Schließlich war es komplett finster. Die Spieler auf dem Platz schauten sich verwundert an, die Fans auf den Tribünen ebenso. Schiedsrichter Ivan Barton aus El Salvador unterbrach die Partie.

Flutlicht versehentlich gedimmt

Das Flutlicht war aus. Ein Stromausfall? Nein, dafür wurde das Licht zu zärtlich gedimmt. Und dann kehrte es nach nur wenigen Augenblicken genauso sanft wieder zurück. Aus dem irritierten Schweigen wurde lautes Gejohle. Denn plötzlich wurde allen klar, was schiefgelaufen ist.

Die Abdunklung gehörte zur Halbzeit-Zeremonie. Wie vor dem Spiel wird das Flutlicht zur Unterhaltung in die Show eingebunden. Offenbar hatte ein nervöser Finger in der Stadionregie den Regler zu früh bedient, nämlich bereits nach 44 Minuten. Der Fehler wurde aber schnell bemerkt und korrigiert.

Ein unüblicher Fauxpas, denn in den Stadien lief bei der WM 2022 bislang alles absolut reibungslos. Sollte es auch, schließlich hatte Katar über 200 Milliarden Euro in die Weltmeisterschaft gesteckt. Brasilien – Schweiz ging nach der kurzen Unterbrechung weiter. Die erste Halbzeit endete dennoch 0:0.

Nach der WM 2022 wird das neu gebaute 44.000-Zuschauer-Stadion 974 übrigens wieder dem Erdboden gleich gemacht.