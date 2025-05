Borussia Mönchengladbach blickt auf Abstiegskampf! Fohlen nehmen Shootingstar ins Visier

Für Borussia Mönchengladbach geht es in den letzten Spielen der laufenden Saison darum, eine gute Spielzeit mit dem Erreichen der internationalen Plätze zu krönen. Und doch richten sich die Blicke der Verantwortlichen schon über die letzten Spiele hinaus. Die Kaderplanung für die kommende Saison läuft auf Hochtouren!

Mit Jens Castrop haben die Fohlen schon vor Wochen ihren ersten Sommer-Neuzugang bekannt gegeben. Schon bald könnte ein weiterer dazu kommen. Denn Borussia Mönchengladbach wird großes Interesse an einem Bundesliga-Stürmer nachgesagt.

Borussia Dortmund hat Machino auf dem Zettel

Seine Qualitäten hat Gladbach erst vor Kurzem selbst schmerzlich zu spüren bekommen! Bei der irren 3:4-Niederlage bei Holstein Kiel hat KSV-Stürmer Shuto Machino doppelt getroffen und sein Team so zu drei ganz wichtigen Punkten im Abstiegskampf geführt. Die Fohlen kamen dreimal nach Rückstand zurück, doch Machino hatte in der Nachspielzeit das letzte Wort und traf zum 4:3.

Nur wenige Tage später berichtet „Bild“ vom großen Interesse der Fohlen an dem japanischen Stürmer. Demnach sollen die Klubbosse um Roland Virkus den 25-Jährigen schon seit geraumer Zeit intensiv beobachten. In der laufenden Saison kommt Machino auf starke 12 Torbeteiligungen in der Bundesliga.

Stürmt er in der kommenden Saison also für die Rheinländer? Fakt ist: Bei einem Abstieg würde dieses Szenario um ein Vielfaches wahrscheinlicher werden. Der Japaner hat gezeigt, dass er Bundesliga-Format hat und für Liga zwei zu gut ist. Somit würde er im Abstiegsfall wohl wechseln.

Ordentliche Ablöse für Machino fällig?

Doch auch im Falle der Rettung könnte er den nächsten Schritt machen wollen. Er hat sich in Kiel herausragend entwickelt, ist zu einem enorm gefährlichen Angreifer gereift und hat sich mit seinen Leistungen für höhere Aufgaben empfohlen. Heißt diese Aufgabe ab Sommer Borussia Mönchengladbach?

Fakt ist: Für ihn müssten die Fohlen wohl etwas Geld in die Hand nehmen. Machino hat in Kiel noch bis 2027 Vertrag, die Störche haben also kein Verkaufsdruck. Eine Summe im höheren einstelligen Millionenbereich wird wohl fällig werden. So oder so ist es eine spannende Personalie, die in den kommenden Wochen richtig heiß werden könnte.