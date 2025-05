Borussia Mönchengladbach: Trainer-Knall um Seoane? Jetzt ist die Entscheidung gefallen

Durch einen schwachen Endspurt in der Bundesliga ist die Kritik an Gerardo Seoane immer lauter geworden. Lange Zeit spielte Borussia Mönchengladbach um Europa mit, ist am Ende aber mächtig eingebrochen. Hat das dem Trainer das Genick gebrochen?

In den vergangenen Tagen kursierten etliche Gerüchte rund um Borussia Mönchengladbach. So sollen die Klubverantwortlichen gar schon konkrete Nachfolger im Kopf haben. Doch jetzt ist wohl eine Entscheidung gefallen!

Borussia Mönchengladbach: Seoane bleibt wohl am Niederrhein

Seit Wochen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison auf Hochtouren. Mit Kevin Diks und Jens Castrop haben die Fohlen bereits zwei Neuzugänge verkündet. Doch die alles entscheidende Frage: Bleibt der Trainer an Board? Oder ziehen die Bosse die Reißleine?

Laut „Sky“ gibt es eine klare Antwort: Seoane bleibt! Die Fohlen planen weiterhin mit dem Schweizer, der vor wenigen Wochen noch vor einer Vertragsverlängerung stand. Die Überlegungen für die neue Saison laufen bereits intensiv, Seoane ist dabei in alle Prozesse involviert, auch bei Neuzugängen.

++ Borussia Mönchengladbach: Geht jetzt alles schnell? Fohlen-Knall steht unmittelbar bevor ++

Gladbach geht mit dem Trainer, der seit 2023 am Niederrhein tätig ist, in die Zukunft. Doch Fakt ist: So fest wie noch vor einigen Wochen sitzt Seoane nicht mehr im Sattel. Der Start in die neue Saison muss sitzen. Denn die Ambitionen der Fohlen dürften nicht geringer werden – vor allem wenn man sich im Sommer passend verstärken kann.

Vertragsverlängerung auf Eis gelegt

Seoane darf also weitermachen – vorerst. Denn der 46-Jährige steht auf dem Prüfstand, die kommenden Wochen werden entscheidend! Denn mit Blick auf seine Zukunft bei Borussia Mönchengladbach helfen nur Ergebnisse. Laut „Sky“ sollen die Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung ruhen – aktuell jedoch auf beidseitigem Wunsch.

Weitere News:

Sein Vertrag läuft noch bis zu Sommer 2026, im Laufe der Saison wird es also zwangsläufig zu einer Vertragsverlängerung oder zu einer Trennung kommen müssen. Dies dürfte von dem Saisonverlauf abhängen.