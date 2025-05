Borussia Mönchengladbach: Geht jetzt alles schnell? Fohlen-Knall steht unmittelbar bevor

Es war eine mehr als nur enttäuschende Saison für Borussia Mönchengladbach! Dabei war für die Fohlen viel mehr drin, wenn im Saisonendspurt nicht die Luft raus wäre. Mickrige zwei Punkte aus den letzten sieben Partien holte der Traditionsklub aus NRW und verpasste dadurch das internationale Geschäft.

Im Mittelpunkt der Kritik: Trainer Gerardo Seoane. Dass er zum Saisonbeginn bei Borussia Mönchengladbach an der Seitenlinie steht, wird derzeit stark angezweifelt. Mittlerweile häufen sich die Gerüchte über einen Rauswurf. Ein Nachfolger soll auch schon feststehen.

Borussia Mönchengladbach: Folgt bald der Seoane-Knall?

Eigentlich sollte man bei Borussia Mönchengladbach nach Platz zehn in der Tabelle kein Alarm läuten, doch es war viel mehr drin. Unter Trainer Gerardo Seoane hatten die Fohlen eine ordentliche Saison gespielt, ehe der Schlussspurt alles zunichtegemacht hatte. Genau deshalb kassiert der Coach auch viel Kritik.

Die Fohlen-Bosse sollen sogar schon so weit gehen, dass sie Seoane, der noch einen Vertrag bis Sommer 2026 hat, entlassen wollen. Vor einigen Wochen sah es noch so aus, als würde man den Vertrag mit ihm verlängern. Das hat sich mittlerweile geändert.

Bei einer Entlassung soll der Ersatz auch schon feststehen, berichtet das Portal „bmg-news.de“. Horst Steffen von der SV Elversberg soll dann übernehmen. Derzeit kämpft der Zweitligist um den Aufstieg in die Bundesliga. Es steht die Relegation gegen den 1. FC Heidenheim an.

Ersatz soll schon feststehen

Die beiden Partien wird jetzt abgewartet, danach dürfte feststehen, ob Steffen tatsächlich der neue Trainer von Borussia Mönchengladbach wird. Und was sagt Seoane im Hinblick auf seine Zukunft?

Vor kurzem gab sich der Coach im Hinblick auf seine Zukunft noch gelassen: „Von meiner Seite bestehen keine Erwartungen, Gespräche zu führen. Ich bin komplett entspannt – und der Klub kann auch entspannt sein.“

Ein Sommerknall bahnt sich am Niederrhein an. Ob tatsächlich bald ein neuer Trainer an der Seitenlinie der Gladbacher stehen wird?