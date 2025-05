Borussia Mönchengladbach: Transfer-Plan geht nicht auf – Bosse vor schwerer Entscheidung

Eine Leihe, Erfahrungen sammeln und dann durchstarten – das war der Plan. Doch für Gladbach-Youngster Grant-Leon Ranos lief es beim 1. FC Kaiserslautern alles andere als rund. Statt Einsatzminuten gab es Frustration, statt Entwicklung auf dem Platz nur Trainingseinheiten im Hintergrund. Jetzt steht sein nächster Schritt in der Karriere an, aber wohin führt der Weg des 21-jährigen Sturmtalents?

Die Verantwortlichen bei Borussia Mönchengladbach stehen vor einer brisanten Frage: Behält man das Talent, vermittelt es erneut oder sucht eine endgültige Lösung? Die Zahlen sprechen jedenfalls eine klare Sprache, und die Zeit drängt. Eines ist klar: Ranos muss spielen, wenn er sein Potenzial jemals voll ausschöpfen will. Doch wo passt er rein?

Borussia Mönchengladbach: Enttäuschende Leihe

Grant-Leon Ranos wurde im Januar zum 1. FC Kaiserslautern verliehen. Gladbach hatte das Juwel 2023 aus der Jugend des FC Bayern geholt. Doch in den ersten anderthalb Jahren bei den Fohlen konnte er noch nicht Fuß fassen. Das Ziel der Leihe war klar: Spielpraxis und Entwicklung. Doch genau das blieb aus. Der Stürmer brachte es gerade einmal auf fünf Kurzeinsätze bei den Pfälzern. Ein erneuter Rückschlag für den 21-Jährigen.

Nach dieser missglückten Zwischenstation kehrt Ranos im Sommer zu Borussia Mönchengladbach zurück. Der Verein plant laut „Bild“ weiterhin mit dem 21-Jährigen und hat offenbar nicht vor, das Talent zu verkaufen. Sein Vertrag am Niederrhein läuft noch bis 2027. Trotzdem steht die Frage im Raum: Was tun, um Ranos endlich auf die Überholspur zu bringen?

Fohlen suchen nach einer Lösung

Ein erneutes Leihgeschäft scheint die naheliegende Lösung zu sein. Borussia Mönchengladbach möchte dieses Mal sicherstellen, dass Ranos ausreichend Spielzeit bekommt. Der Fehler der letzten Leihe soll sich nicht wiederholen. Für den gebürtigen Niedersachsen könnte das ein entscheidender Schritt in seiner Entwicklung sein.

Wo es Ranos diesmal hinzieht, ist allerdings noch nicht klar. Bevor Entscheidungen fallen, stehen Gespräche mit der sportlichen Leitung rund um Roland Virkus an. Borussia Mönchengladbach bleibt also am Ball, um das ungenutzte Potenzial des Talents endlich zu wecken. Fans dürfen gespannt sein, ob der Stürmer nächste Saison endlich durchstartet – und wenn ja, wo.

