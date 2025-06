Borussia Mönchengladbach: Omlin trifft Zukunfts-Entscheidung

Borussia Mönchengladbach hat vor dem letzten Saison-Spiel gegen den VfL Wolfsburg auf Abschiedsszenen verzichtet. Auch Jonas Omlin, Kapitän der Mannschaft, blieb nach der knappen Niederlage (0:1) still und gedankenverloren. Laut „Bild“ könnte dies bereits sein letzter Einsatz für Borussia Mönchengladbach gewesen sein.

Sein Vertrag läuft zwar bis 2027, doch die Zeichen stehen auf Trennung. Omlin möchte endlich wieder regelmäßig spielen, und sein Management sondiert schon den Markt. Der Torwart beschreibt seine Situation als belastend. „Es war zuletzt eine schwierige Zeit mit vielen Höhen und Tiefen, wirklich nicht einfach für mich“, betonte er gegenüber „Bild“.

Omlins Zukunft in Gladbach ungewiss

„Wir werden besprechen, wie alles weitergeht, was der Verein will, was ich will“, so Omlin weiter. Seine Forderung ist klar: mehr Spielzeit. Borussia Mönchengladbach könnte ihm diesen Wunsch möglicherweise nicht erfüllen. Denn in der neuen Saison wird Moritz Nicolas als Nummer eins zurückkehren.

Trainer Gerardo Seoane hält dies für einen „Luxus“, lässt jedoch offen, wie es mit Omlin weitergehen soll. Der 31-jährige Torwart sucht eine neue Herausforderung und hofft gleichzeitig auf einen Verein, der seine Erfahrung schätzt. Bereits vier Mal stand Omlin im National-Tor der Schweiz.

Schwankende Leistungen im Tor

Für Borussia Mönchengladbach war seine Saison allerdings bisher enttäuschend. Omlin kassierte 26 Gegentore in nur zwölf Einsätzen und verpasste viele Spiele verletzungsbedingt. Bei seinem aktuellen Marktwert von rund 2,5 Millionen Euro, könnte ein Wechsel daher auch aus Sicht der Fohlen Sinn ergeben.

Auf der anderen Seite zeigte Omlin erst zuletzt sein Potenzial in den Partien gegen Bayern München und Wolfsburg mit starken Paraden. Für Borussia Mönchengladbach scheinen diese Gala-Auftritte jedoch nicht genug zu sein. Sein Abschied scheint beschlossene Sache, auch wenn keine offizielle Verabschiedung stattfand.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.