Bayern München geht im Juwel-Poker leer aus – Transfer-Flirt zieht es zur Konkurrenz

Junge Talente haben es bei Bayern München häufig schwer. Aufgrund der großen Kaderqualität der Profis schaffen es nur die wenigsten Eigengewächse, sich beim deutschen Rekordmeister nachhaltig durchzusetzen.

Dieser Zustand fliegt Bayern München nun offenbar um die Ohren. Denn im Rennen um ein europaweit begehrtes Mega-Juwel scheinen die Bemühungen der FCB-Bosse um Max Eberl offenbar ohne Erfolg zu bleiben!

Ngana entscheidet sich gegen Bayern München

Der Name Warren Ngana dürfte bis zuletzt wohl den wenigstens Fans etwas gesagt haben. Bei den Scouts der europäischen Top-Klubs scheint der Name jedoch bereits allgegenwärtig zu sein. Der Schwede feierte erst vor wenigen Tagen seinen 16. Geburtstag und steht trotz dessen bereits im Fokus zahlreicher Top-Klubs. Unter anderem in München schielte man bis zuletzt auf den Innenverteidiger.

Auch interessant: Bayer Leverkusen – FC Bayern: UEFA trifft knifflige Entscheidung! FCB schreckt sofort auf

Den Zuschlag hat nun offenbar ein direkter Konkurrent des FCB bekommen. Wie der Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, soll RB Leipzig Nganas Zusage bekommen haben. Demnach wird der Linksfuß für eine fixe Ablösesumme von rund einer Million Euro aus der U17 des schwedischen Klubs Djurgardens IF zu den Sachsen wechseln. Dieser Betrag kann jedoch mithilfe von Bonuszahlungen auf bis zu zweieinhalb Millionen Euro ansteigen.

Internationales Interesse an Ngana

Während RB damit ein echter Transfer-Coup gelungen sein dürfte, schaut man nicht nur München blöd reinschauen. Neben dem deutschen Rekordmeister wurde auch dem italienischen Top-Klub Juventus Turin großes Interesse an Ngana nachgesagt.

Möglicherweise sieht der Schwede in Leipzig jedoch die beste Perspektive für seine Weiterentwicklung. Immerhin hat RB in den vergangenen Jahren bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass sich junge talentierte Spieler bei ihnen durchsetzen können. Bayern München konnte dieses Lockmittel wohl sicher nicht in Aussicht stellen.