FC Bayern München: Fans reiben sich verwundert die Augen – neuer Superstar schon gefunden?

Da werden wenige Fans des FC Bayern München, die sich am Dienstagvormittag an der Säbener Straße einfanden, mit Sicherheit große Augen gemacht haben. Plötzlich lief neben den Stars Manuel Neuer, Thomas Müller und Co auch ein 16-Jährige auf das Feld.

Bayern-Trainer Vincent Kompany beorderte Lennart Karl zum Training mit den Profis, ließ das Nachwuchstalent mittrainieren. Er könnte der neue Superstar des FC Bayern München werden.

FC Bayern München: 16-Jährige trainiert bei den Profis mit

Den Namen Lennart Karl werden viele Bayern-Fans bislang vermutlich noch nicht allzu häufig gehört haben. In Zukunft könnte der offensive Mittelfeldspieler aber immer häufiger in den Fokus rücken. Karl sorgt mit einem gerade einmal 16 Jahren für mächtig Aufsehen beim Rekordmeister.

In der U17 Nachwuchsliga hat er alles zerschossen. In 14 Spielen gelangen ihm beeindruckende 23 Tore und acht Vorlagen. Die erste Beförderung folgte zugleich: In der U19 Youth League durfte er mit dem FC Bayern gegen den FC Barcelona an, konnte die 1:3-Niederlage aber auch nicht verhindern.

+++ FC Bayern München: Ausgerechnet Flick! Ex-Coach baggert an FCB-Star +++

Nun hat Karl den nächsten Meilenstein in seiner Karriere erreicht. Am Dienstag durfte er zum ersten Mal beim Training der Profis teilnehmen. Gemeinsam mit Thomas Müller, Leon Goretzka und Co. stand er auf dem Platz und machte nach Angaben der „Bild“ eine sehr gute Figur, wurde oft von den Teamkollegen gesucht.

Das könnte dich auch interessieren:

Wird Karl das nächste Mega-Juwel?

Schon jetzt deutet sich an: Der FC Bayern München hat das nächste Mega-Juwel in den eigenen Reihen. Dass Karl schon mit 16 Jahren bei den Profis mittrainieren darf, ist ein erster Hinweis, wie groß die Stücke sind, die der Rekordmeister auf sein Talent hält. In den nächsten Jahren dürften alle Bayern-Fans gespannt seine Entwicklung verfolgen.