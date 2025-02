FC Bayern München: Tel fehlt gegen Kiel – Abflug besiegelt?

Bei einem Blick auf den Spieltagskader des FC Bayern München suchten die Fans am Samstag (1. Februar) einen Namen vergeblich: Mathys Tel. Das Supertalent fehlte gegen Holstein Kiel im Kader des Rekordmeisters.

Mathys Tel will den FC Bayern München in diesem Winter noch verlassen. Steht er etwa schon kurz vor dem Abflug? Offenbar nicht. Bislang gibt es wohl noch nicht das richtige Angebot. Bayerns Sportdirektor Christoph Freund gibt ein Update.

FC Bayern München: Abschied von Tel besiegelt?

In der Champions League gegen Slovan Bratislava stand Tel noch in der Startelf, gegen Kiel fehlte er nun komplett im Kader. Eine Entscheidung, die auf seinen nahenden Wechsel hindeutet? Wohl noch nicht.

„Wir führen viele Gespräche mit ihm. In den letzten Tagen war viel los rund um den Burschen, er ist erst 19 Jahre alt. Wir haben gestern gemeinsam mit ihm entschieden, dass er den Kopf voll hat und es deswegen keinen Sinn macht, wenn er heute im Kader ist. Das bedeutet aber noch nichts“, erklärte Bayern Sportdirektor Christoph Freund.

Weiter fügte Freund hinzu: „Es ist gut möglich, dass er am Dienstag noch Spieler von Bayern München ist. Er ist unentschlossen. Es war viel los um ihn in den letzten Tagen und er soll sich jetzt in Ruhe seine Gedanken machen.“

Tel lehnt Tottenham-Angebot ab

Ein Angebot von Tottenham, die stolze 60 Millionen Euro geboten haben sollen, hat Tel abgelehnt. Er sei nicht von dem Projekt überzeugt gewesen, hieß es. Auch ein Besuch von Tottenham-Boss Daniel Levy persönlich konnte ihn nicht umstimmen (hier mehr dazu!)

Als Wunschziel von Tel soll Manchester United gelten. Bislang fehlt aber ein passendes Angebot der „Red Devils“. Vielleicht bleibt der 19-Jährige am Ende doch in München.