FC Bayern München: Tel-Abgang könnte alles verändern! Kommt jetzt Nkunku?

Beim FC Bayern München bahnt sich kurz vor dem Ende des Transferfensters doch noch ein echter Hammer an. Mathys Tel könnte den Rekordmeister verlassen – und würde damit wohl einen dicken Batzen Geld in die Kasse der Münchner spülen.

Plötzlich wäre dann auch das nötige Kleingeld für die Wunschverpflichtung des FC Bayern München sein. Christopher Nkunku vom FC Chelsea ist bei dem Tabellenführer der Fußball-Bundesliga nach wie vor ein Thema.

FC Bayern München: Tel vor Abgang!

Seit Mittwochabend (29. Januar) ist klar: Mathys Tel will den FC Bayern doch in diesem Winter verlassen. Sowohl eine Leihe als auch ein Verkauf stehen im Raum. Die Interessenten stehen Schlange. „Ehrlicherweise: Es ist ganz selten, dass so viele Vereine anrufen“, sagte Bayern-Boss Eberl.

Inzwischen soll sich sogar ein Favorit herauskristallisieren. Premier-League-Klub Tottenham habe Medienberichten zufolge die Nase vorne und konnte sich demnach sogar schon mit den Bayern auf eine Ablösesumme einigen. Stolze 60 Millionen Euro würden die Spurs laut „L’Equipe“ für Tel zahlen (hier mehr dazu!).

Frisches Geld für Nkunku-Verpflichtung?

Kommt es tatsächlich zum Verkauf, stünden den Bayern plötzlich wieder alle Türen für Neuzugänge offen. Plötzlich scheint eine Verpflichtung von Wunschspieler Nkunku wieder möglich. Aufgrund fehlender Verkäufe war dieser Transfer zuletzt nicht mehr heiß diskutiert worden, das könnte sich nun ändern.

Nkunku und die Münchner sollen sich schon länger einig sein über den Transfer und die Vertragsmodalitäten. Nur der FC Chelsea stellte sich bislang quer, forderte Berichten zufolge eine Ablöse von über 70 Millionen Euro. Mit dem Verkauf von Tel könnten die Bayern nun eine Verpflichtung finanzieren. Vielleicht klappt’s ja doch noch mit dem Königstransfer in diesem Winter.