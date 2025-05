Borussia Dortmund: Wechsel zum BVB? Transfer-Flirt bricht jetzt sein Schweigen

Die Saison wurde am Ende doch noch mit der Champions-League-Teilnahme beendet: Borussia Dortmund kann durchatmen. Die Königsklasse bringt nicht nur viel Geld in die Kassen, sondern kann auch in Sachen Transfers ein wichtiger Punkt für viele Spieler sein.

Schon jetzt brodelt die Gerüchteküche seit Wochen gewaltig. Borussia Dortmund soll an vielen Spielern interessiert sein. Einer kommt sogar aus der Bundesliga und könnte im Sommer zum BVB wechseln. Erstmals seit den vielen Gerüchten um seine Person äußert er sich jetzt zu Wort.

Borussia Dortmund: Transfer-Flirt packt aus

Schnappt Borussia Dortmund erneut bei der Konkurrenz zu? In den vergangenen Jahren holten die Schwarzgelben nämlich immer wieder Spieler aus der Bundesliga. Die Liste dafür ist sehr lang und könnte schon in den kommenden Wochen mit einem weiteren Star ergänzt werden.

Der BVB soll Medienberichten zufolge nämlich an Ritsu Doan vom SC Freiburg interessiert sein. Der Japaner spielte eine überragende Saison und hatte einen enorm großen Anteil daran, dass die Breisgauer es in die Europa League geschafft haben. Besonders pikant: Ausgerechnet am letzten Spieltag überholten die Dortmunder die Freiburger in der Tabelle und spielen in der Champions League.

Jetzt könnte im Sommer der Wechsel folgen. Neben Dortmund gibt es noch andere Interessenten. Und was sagt Doan selbst zu seiner Person? „Natürlich habe ich schon über meine Zukunft nachgedacht, aber ich habe derzeit noch nichts entschieden. Gerade bin ich leer in meinem Kopf, jetzt kommt der Urlaub, dann muss ich über alles nachdenken und mit meiner Frau, allen in meinem Umfeld, mit dem Verein und mit den Trainern sprechen“, so der Freiburg-Profi nach der 1:3-Niederlage gegen Frankfurt.

Bekommt der BVB den Zuschlag für Doan?

Wer auch immer Doan bekommt, darf sich auf einen technisch starken Nationalspieler freuen. Zehn Tore und acht Vorlagen stehen ihm bei Freiburg zur Buche. Kein Wunder also, dass Borussia Dortmund ihn unbedingt verpflichten will. Doch auch ein Verbleib ist möglich.

Doan betonte immer wieder, wie sehr ihm der SC und Freiburg ans Herz gewachsen sind. So auch jetzt zum Saisonabschluss: „Ich hatte so ein Gefühl noch nie vorher bei einem europäischen Klub. Die Fans geben mir so viel Liebe und Zuneigung, besonders diesmal nach dem Spiel auf dem Zaun in der Kurve. Aber auch sonst in der Stadt, wenn mich Menschen ansprechen, sie sind immer positiv. Ich fühle mich wirklich zu Hause in Freiburg.“

Es wird also ein spannender Sommer. Neben Florian Wirtz und Jonathan Tah von Bayer Leverkusen gehört Doan definitiv zu den begehrtesten Bundesliga-Spielern.