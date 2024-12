Bayern München: Remis in Dortmund zeigt es deutlich! Eberl und Co. zum Handeln gezwungen

Da ist Bayern München noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Im „Klassiker“ gegen Borussia Dortmund war es am Ende Jamal Musiala, der den deutschen Rekordmeister in der Schlussphase vor der ersten Niederlage der Bundesligasaison bewahrte.

Der wichtige Punktgewinn in Dortmund wurde an diesem Abend jedoch von einer Schrecksekunde überschattet. Sie zeigt es deutlich – die Bosse von Bayern München könnten schon bald aktiv werden!

Bayern München ohne Kane-Ersatz

Vielen FCB-Fans dürfte im Duell gegen den BVB nach gut einer halben Stunde der Atem stehengeblieben sein, als Superstar Harry Kane verletzt den Platz verlassen musste. Der 31-Jährige hatte sich wohl muskulär am Oberschenkel verletzt, eine genaue Diagnose steht allerdings noch aus. Die Münchener Verantwortlichen deuteten nach dem Spiel zwar eine schnelle Kane-Rückkehr an, allerdings droht im Pokalspiel gegen Leverkusen am Dienstag (3. Dezember) ein Ausfall.

Auch interessant: BVB – Bayern: Es passierte früh im Spiel – große Sorge um Superstar

In München würde man in diesem Fall vor einem Problem stehen. Denn derzeit steht für Kane im FCB-Kader wohl kein etatmäßiger Ersatz bereit, der sich auf der Neunerposition am Wohlsten fühlt. Thomas Müller oder Mathys Tel können diese Rolle zwar ausfüllen, fühlen sich auf anderen Teilen des Platzes allerdings deutlich heimischer. Keine einfache Situation für Trainer Vincent Kompany, die die Bayern-Bosse zum Handeln zwingen könnte.

Schlägt der FCB auf dem Transfermarkt zu?

Sollte man in München in dieser Saison in allen Wettbewerben um Titel spielen wollen, dürfte es neben Kane wohl einen zweiten richtigen Neuner brauchen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Die FCB-Bosse um Max Eberl könnten sich also im Winter auf dem Transfermarkt nach einem neuen Stürmer umsehen.

Klar ist aber auch: Ist Kane fit, spielt er. Ein potenzieller Neuzugang müsste sich in der Rangordnung also hinten anstellen. Zudem dürfte auch der Kostenfaktor eine wichtige Rolle spielen. Fraglich, ob sich die Bayern das leisten wollen.