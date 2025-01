FC Bayern München: Eberl bestätigt es – es droht ein bitterer Ausfall

Der FC Bayern München hat in der Champions League eine bittere Pleite einstecken müssen. Mit 0:3 verlor der Rekordmeister bei Feyenoord Rotterdam. Doch es kam noch bitterer für die Münchner.

Alphonso Davies hat sich beim Spiel gegen Rotterdam verletzt. Er musste schon vor der Pause ausgewechselt werden. Wie Sport-Vorstand Max Eberl erklärte, wird er wohl erst einmal ausfallen.

FC Bayern München: Davies-Ausfall droht

Kurz vor dem Halbzeitpfiff passierte es: Davies setzte sich hin, hielt sich den linken Oberschenkel. Ein Zweikampf war nicht vorhergegangen. Ganz offensichtlich litt er unter muskulären Problem, weshalb Trainer Vincent Kompany noch vor der Pause Raphael Guerreiro ins Spiel brachte.

+++ FC Bayern München: Nächster Talent-Knall! FCB zieht die Reißleine +++

„Es könnte ein Muskelfaserriss sein, aber vielleicht täuschen wir uns auch. Es könnte auch etwas anderes sein. Aber ehrlich gesagt habe ich noch nicht mit der medizinischen Abteilung darüber gesprochen“, wird Kompany auf der Vereinshomepage der Bayern zitiert.

Bayern-Boss Max Eberl ging nach dem Spiel in der Mixed Zone noch etwas genauer ins Detail: „Muskulär, aber nichts Großes. Aber wahrscheinlich so, dass es jetzt erstmal Pause bedeutet.“ Eine genaue Diagnose und Ausfallzeit hat der Rekordmeister noch nicht bekannt gegeben.

Das könnte dich auch interessieren:

Gegen Freiburg wird Davies wohl fehlen

Ein Einsatz von Alphonso Davies am Samstag (25. Januar) gegen den SC Freiburg scheint zum jetzigen Zeitpunkt aber ausgeschlossen. Für ihn wird mutmaßlich Guerreiro in der Startelf stehen – auch wenn der Portugiese am Mittwochabend zum Unglücksraben wurde. Kurz nach seiner Einwechselung verursachte er einen Elfmeter, der zum 0:2 führte.

Die Pleite in Rotterdam hatte für den FC Bayern München aber auch aus sportlicher Sicht noch bittere Folgen. Hier mehr dazu!