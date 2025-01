Nach Sieg gegen Bayern München: Kommt es zum Trainer-Knall?

Trainer-Entlassung nach einem 3:0 gegen den FC Bayern München? Bei Feyenoord Rotterdam könnte das tatsächlich passieren. Trainer Brian Priske soll bei dem niederländischen Spitzenklub vor dem Aus stehen.

Nach dem sensationellen Erfolg gegen den FC Bayern München könnte es für den Dänen dennoch eng werden. Das Champions-League-Spiel soll sein letztes als Trainer gewesen sein.

Bayern München: Trotz Sieg – Feyenoord-Trainer vor dem Aus?

Schon vor dem Spiel gab es zahlreiche Gerüchte um Priske. Mehrere Medien aus den Niederlanden und Dänemark berichteten, dass der 47-Jährige nach dem Spiel gegen den FC Bayern München entlassen wird. Dabei rechnete vorher wohl niemand damit, dass Feyenoord die Partie sensationell gewinnen würde.

In der 21. Minute brachte Santiago Gimenez den niederländischen Top-Klub in Führung, kurz vor der Pause erhöhte er vom Elfmeterpunkt zum 2:0. Kurz vor Abpfiff machte Ayase Ueda schließlich endgültig den Deckel drauf.

Was nun mit Priske passiert? Unklar. In der Eredivisie liegt Feyenoord nach 19 Spieltagen nur auf Rang vier, der Abstand auf Spitzenreiter PSV Eindhoven beträgt schon zehn Punkte. Zuletzt konnte Rotterdam in der Liga drei Mal in Folge nicht gewinnen.

„Lasst uns heute Abend nicht über meine Position sprechen“

Nach dem 3:0-Erfolg gegen Bayern sagte Priske: „Im Moment bin ich der Trainer von Feyenoord und ich habe nichts anderes vom Verein gehört. Lasst uns stolz sein. Lasst uns heute Abend nicht über meine Position sprechen. Ich hoffe, jeder hat gesehen, dass ich alles für diese Gruppe getan habe, um sie so gut wie möglich vorzubereiten.“

Gernot Trauner, Verteidiger von Feyenoord, erklärte: „Natürlich gibt es noch eine Verbindung zwischen den Spielern und dem Trainer, aber das liegt nicht in unserer Hand. Wir müssen akzeptieren, was passieren wird.“