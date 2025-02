Robert Andrichs Kampfansage an Bayern München: „Der Hexenkessel wird brennen“

Mit ihm hatten wohl die wenigsten bei der Premiere von „Promis unter Palmen“ in Berlin gerechnet. Neben Realitystars wie Claudia Obert, Lotto-König Chico oder Matthias Mangiapane stach Nationalspieler Robert Andrich schon ein wenig heraus.

Zusammen mit seiner Frau wurde der Spieler von Bayer Leverkusen von Ex-„Promi Big Brother“-Gewinner Aaron Troschke „hergeschleppt“. Und der hatte dem Leverkusen-Star vor dem Spitzenduell gegen den FC Bayern München auch direkt einen Glücks-Schnaps aufgeschwatzt. Es sollte bei dem einen bleiben, wie uns Robert Andrich verrät.

Robert Andrich über das Topspiel gegen Bayern München

„Es ist ja noch genug Zeit und es war ja für den guten Zweck, dass wir das Ding am Wochenende gewinnen“, grinst der 30-Jährige. Ein Spiel, das entscheidend für den weiteren Verlauf der Meisterschaft sein könnte, liegen Andrichs Leverkusener doch nach 21 Spieltagen acht Punkte hinter den Bayern.

„Es ist noch alles drin. Es sind noch genug Spiele zu spielen, um das Ruder noch herumzureißen“, so Andrich. Helfen soll dabei auch die BayArena: „Wir brauchen eine Top-Leistung bei uns Zuhause, der Hexenkessel wird brennen, und wir werden uns schon etwas Gutes für das Spiel überlegen. Dann hoffen wir natürlich, dass es für einen Sieg reicht.“

„Denke nicht, dass man mich in vielen Formaten sehen wird“

Realitystar zu werden, sei nach der Karriere jedoch keine Option, so der gebürtige Potsdamer. „Es ist immer ganz cool zu sehen, weil es einfach unterhält, weil man nicht viel nachdenken muss, aber ich denke nicht, dass man mich in vielen Formaten sehen wird.“

Und noch muss sich Andrich ja auch auf den Fußball konzentrieren, schließlich steht Leverkusen nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Champions League noch aussichtsreich dar. Man wolle so weit wie möglich kommen, so Andrich. „Wir haben es jetzt geschafft in die Top-8 zu kommen. Das war schon mal sehr, sehr gut, dass wir jetzt nicht noch mal eine Extrarunde haben. Wir müssen jetzt ins Viertelfinale und dann schauen wir mal, wen wir kriegen.“