Bayer Leverkusen – West Ham: Tragödie vor Anpfiff! Englischer Fan lebensgefährlich verletzt

Nach der Champions League steht die Europa League an. Dort kommt es auch zu einem Kracher zwischen Bayer Leverkusen und West Ham United aus England. Allerdings gibt es im Lager der Gästefans eine Tragödie zu beklagen.

Vor der Partie Bayer Leverkusen – West Ham United wurde ein englischer Fußballfan in der Nähe des Kölner Doms von einer Kehrmaschine erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt (hier mehr Informationen dazu).

Bayer Leverkusen – West Ham: Tragödie vor Anpfiff!

Was war passiert? Der 68-jährige West-Ham-Fan, der aus Großbritannien nach Deutschland für die Europa-League-Begegnung gegen Bayer Leverkusen gereist war, sei an einer Fußgängerampel von der Kehrmaschine erfasst und vor dieser hergeschoben worden. Das sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Köln.

Die Maschine sei danach mit einem Ampelmast kollidiert, bei dem der Fahrer ebenfalls verletzt wurde – glücklicherweise nur leicht. Der Unfall ereignete sich bereits am Mittwochabend (10. April). Der Fußballfan war Teil einer englischen Gruppe, die nach Deutschland geflogen war, um sich die Partie anzuschauen.

Der Mann musste nach dem Unfall von Rettungskräften befreit werden, wurde anschließend mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht. Laut Zeugenangaben sei die Fußgängerampel zu diesem Zeitpunkt rot gewesen, als es zum Unfall kam. Mittlerweile ist der Mann aber außer Lebensgefahr.

Polizei sucht weitere Zeugen

Die Polizei Köln setzte ein Verkehrsunfallaufnahme-Team zur Spurensicherung ein, der Bereich der Unfallstelle an der Trankgasse wurde dafür weiträumig abgesperrt. Um weitere Infos zu bekommen, sucht die Polizei bei der Ermittlung nach weiteren Zeugen.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise zu der Sachlage geben kann, wird daher gebeten, sich bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.