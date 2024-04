NRW: Kehrmaschine fährt englischen Touristen an! Mann eingeklemmt – Lebensgefahr

Dieser Ausflug nach NRW endete für einen Mann anders als geplant!

Mitten in der Innenstadt von Köln wurde ein Mann aus England von einer Kehrmaschine angefahren und lebensgefährlich verletzt. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und wird in einer Klinik behandelt.

NRW: Dramatische Szenen in Kölner Innenstadt

Der 68-jährige Tourist aus England war am Mittwochabend (10. April) in der Innenstadt von Köln in NRW unterwegs, als sich der Unfall ereignete.

Wie Zeugen berichten, soll der Mann gegen 21.20 Uhr die Trankgasse in Höhe der Fußgängerampel überquert haben, obwohl diese „Rot“ anzeigte. Eine Kehrmaschine, die aus der Richtung Komödienstraße kam, erfasste den Touristen.

Auch interessant für dich: Bürgergeld-Empfänger aus NRW nach 30 Jahren harter Arbeit – „Bin zum Bettler geworden“

Der Fahrer der Reinigungsmaschine lenkte diese unmittelbar nach der Kollision gegen einen Ampelmast. In der Folge wurde der 68-Jährige zwischen Kehrmaschine und Mast eingeklemmt. Er musste von Rettungskräften befreit werden, wurde anschließend mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht.

+++ Flughafen Düsseldorf lässt die Katze aus dem Sack – Reisende dürfen es endlich wissen +++

NRW: Auch Kehrmaschinen-Fahrer verletzt

Auch der 29-jährige Fahrer der Kehrmaschine wurde bei dem Unfall verletzt – glücklicherweise nur leicht.

Die Polizei Köln setzte ein Verkehrsunfallaufnahme-Team zur Spurensicherung ein, der Bereich der Unfallstelle an der Trankgasse wurde dafür weiträumig abgesperrt.

Mehr aktuelle Nachrichten aus der ganzen Region haben wir hier für dich zusammen gestellt:

Zur weiteren Ermittlung der Unfallursache und des Hergangs ist das Polizeipräsidium Köln außerdem auf der Suche nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat und Hinweise zu der Sachlage geben kann, wird daher gebeten, sich bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.