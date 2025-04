Bayer Leverkusen: Verein erfüllt Fan-Wunsch – jetzt kann ihn jeder sehen

Die Länderspielpause ist beendet und für Bayer Leverkusen geht es direkt wieder zur Sache. Am Freitag (28. März, 20.30 Uhr) ist der VfL Bochum zu Gast. Die Werkself will den FC Bayern im Meisterschaftskampf weiter unter Druck setzen.

Wer zum Heimspiel in der BayArena sein wird, darf sich freuen. Denn Bayer Leverkusen reagierte auf den Wunsch der Fans und sorgte für eine Änderung im eigenen Stadion. Sie wird wohl kaum zu übersehen sein.

Bayer Leverkusen erfüllt Fanwunsch

In der Länderspielpause hatte Bayer Leverkusen ja ordentlich Zeit, um den Fanwunsch zu erfüllen. Worum geht es genau? An die vergangene Saison erinnert sich jeder Anhänger gerne zurück. Die Werkself konnte nämlich sensationell die Deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal holen.

Die beiden Titel und weitere Triumphe von Bayer sollen verewigt werden. Deshalb wurde nun unter der Video-Leinwand in der BayArena eine Titel-Tafel aufgehängt. Dort sind die ganzen Erfolge der Leverkusener zu sehen: der Uefa-Pokal 1988, der DFB-Pokal 1993 sowie die Deutsche Meisterschaft und der zweite Pokal-Gewinn aus dem Double-Jahr 2024.

Wer also gegen Bochum und bei den anderen Heimspielen anwesend sein wird, wird die Änderung wohl kaum übersehen. Damit hat der Verein den Wunsch der Fans erfüllt, die sich darüber freuen.

„Sind mit der Liste an Erfolgen nicht am Ende“

Auf Instagram meldet sich der „Kurvenrat Leverkusen“ zu Wort. „In unser aller Zuhause wurde erneut eine Idee aus den Köpfen des Kurvenrats umgesetzt. Im Süden der BayArena sind ab sofort die Erfolge unseres Vereins grafisch abgebildet. Die äußeren Enden werden demnächst ebenfalls in schwarz-roter Optik erweitert. Und das Beste ist: Wir sind mit der Liste an Erfolgen nicht am Ende“, schreiben die Fans von Bayer Leverkusen.

Bayer Leverkusen hatte im vergangenen Jahr auch den Supercup gewonnen, der allerdings nicht abgebildet wurde. Bei vielen Fan-Szenen besitzt diese Trophäe gerade keinen großen Stellenwert, weswegen er vermutlich auch nicht hinzugefügt wurde.