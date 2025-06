Alejandro Grimaldo hat sich im Gespräch mit der ‚Marca‘ zu seiner Zukunft geäußert. Der Spanier betonte dabei, dass im Fußball schnelle Veränderungen möglich seien. „Der Fußball verändert sich schnell. Heute bist du hier, morgen dort. Im Sommer werden wir sehen, was passiert. Aber diese zwei Jahre in Leverkusen waren unglaublich.“ Über einen Wechsel des Spaniers zu Real Madrid oder Atlético wird weiterhin spekuliert.

Bei Bayer Leverkusen hat Grimaldo in den vergangenen zwei Jahren eine Schlüsselrolle eingenommen. Als offensivstarker Außenverteidiger trug er mit wichtigen Torvorlagen und Treffern entscheidend zu den Erfolgen der Werkself bei. Seine Präzision bei Freistößen und seine Dynamik auf der linken Seite machten ihn für Leverkusen zu einem unverzichtbaren Spieler.

Grimaldos Wunsch: Rückkehr nach Spanien?

Im Interview lobte der 29-Jährige jetzt Atlético Madrid angesprochen auf das Interesse des Vereins an ihm ausdrücklich: „Atlético ist ein großartiger Verein, einer der größten in Spanien. Ich kann nicht über meine Zukunft außerhalb von Leverkusen und der Nationalmannschaft sprechen. Ich sage nur, dass es einer der großen Vereine Spaniens ist.“ Dennoch dürften die Fans bei so vielen lobenden Worten eines Europameisters gleich hellhörig werden.

Bayer Leverkusen und die Ablösefrage

Bayer Leverkusen könnte Grimaldo zwei Jahre vor Vertragsende für eine Summe zwischen 30 und 40 Millionen Euro ziehen lassen. Der Außenverteidiger hat bereits signalisiert, seine spanische Heimat bevorzugen zu wollen. Für Leverkusen würde ein solcher Transfer eine signifikante finanzielle Einnahme bedeuten, gleichzeitig jedoch sportliche Herausforderungen in der Kaderplanung mit sich bringen.

Grimaldo spielte sich bei Bayer Leverkusen in den vergangenen zwei Jahren in den Fokus europäischer Spitzenteams. Ob ein Wechsel tatsächlich bevorsteht oder ob er für eine weitere Saison bei Leverkusen bleibt, bleibt offen. Bayer Leverkusen wird jedoch versuchen, eine für alle Parteien zufriedenstellende Lösung zu finden.

