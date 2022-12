Argentinien – Kroatien: Brisante Enthüllung vor Anpfiff! Nicht Messi – ER wird besonders im Mittelpunkt stehen

Bei der WM 2022 in Katar geht es jetzt richtig zur Sache. Im ersten Halbfinale kommt es zur Partie Argentinien – Kroatien. Wer sich für das Endspiel qualifiziert, zeigt sich am Dienstag (13. Dezember, 20 Uhr).

Vor Spielbeginn gibt es nun brisante Gerüchte um einen Star. Dabei handelt es sich allerdings nicht etwa um Argentinien-Superstar Lionel Messi oder Kroatien-Legende Luka Modric.

Argentinien – Kroatien: Brisante Enthüllung vor Anpfiff

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Manuel Neuer sucht der FC Bayern händeringend nach einer Lösung. So soll der Rekordmeister neben einer Rückholaktion von Alexander Nübel auch über die Verpflichtung einer neuen Nummer eins im Winter nachdenken.

Ein Kandidat könnte ein Torhüter sein, der bei der aktuellen Weltmeisterschaft in Katar für Furore sorgt. Kroatiens WM-Star Dominik Livakovic gilt aktuellen Medienberichten zufolge als Top-Favorit.

Dominik Livakovic (r.) hat einen großen Anteil daran, dass Kroatien im Halbfinale steht. Foto: IMAGO / Agencia MexSport

Was seine Zukunft angeht, dürfte bei Livakovic aktuell nur Nebensache sein. Im Halbfinale der WM bekommen es die Kroaten mit Argentinien zu tun und wollen nach dem sensationellen Finaleinzug vor vier Jahren in Russland dieses Mal erneut ins Endspiel. Einen großen Anteil am Weiterkommen hatte vor allem Livakovic.

Alle Augen sind auf Livakovic gerichtet

Der Stammtorhüter von Dinamo Zagreb, wo er noch bis 2024 vertraglich gebunden ist, rettete Kroatien sowohl im Achtelfinale gegen Japan als auch im Viertelfinale gegen Brasilien. Jetzt soll auch Argentinien um Superstar Lionel Messi besiegt werden.

Nach der WM kann sich Livakovic dann um seine Zukunft kümmern. Ob es ihn dann tatsächlich zum FC Bayern ziehen wird? Gespräche zwischen seinem Management und dem Rekordmeister sollen bereits stattgefunden haben. Dinamo Zagreb ist offen für einen Verkauf im Winter, sollte man eine attraktive Ablöse erhalten. Sein aktueller Marktwert wird auf 8,5 Millionen Euro taxiert.

Nach dieser überragenden Weltmeisterschaft dürfte dieser Marktwert sicherlich noch steigen.