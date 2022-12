Argentinien – Frankreich: Superstar Drake tippt auf Sieger – Fans in großer Sorge

Am Sonntag (18. Dezember) schaut die Fußballwelt nach Katar. Denn um 16 Uhr steigt das WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich.

Fans, die es mit Lionel Messi halten, sind jetzt schon in großer Sorge. Sie wollen nämlich, dass Argentinien gegen Frankreich gewinnt und der Superstar seinen langersehenten WM-Titel holt. Doch plötzlich kommt ausgerechnet Rap-Star Drake um die Ecke und lässt die Messi-Anhänger zittern.

Argentinien – Frankreich: Schlägt der „Drake-Fluch“ wieder zu?

Denn der kanadische Rapper erklärte, dass er Argentinien und Lionel Messi im Finale die Daumen drücken werde. „Was ist nun daran so schlimm?“, werden sich viele jetzt sicherlich fragen. Der Grund ist der „Drake-Fluch“.

In den vergangenen Jahren zog der Fluch des Rappers wie ein roter Faden durch die Sportwelt. Wer mit dem Rapper posiert oder die Mannschaft, auf die der Superstar wettet, der verliert. Alles nur eine Legende? Keineswegs. Es mussten schon viele Teams und Sportler dran glauben.

Beim Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona Mitte Oktober setzte er auf die Katalanen und hätte mit einer Kombi-Wette 2,9 Millionen Euro gewinnen können. Zudem posierte er vor dem Spiel in einem Barca-Trikot. Am Ende entschied Real die Partie mit 3:1 für sich. Im Oktober 2021 schwärmte Drake von Alphonso Davies und wollte den Bayern-Star unbedingt treffen. Nach dem Treffen verloren die Münchener mit 1:5 gegen Bayer Leverkusen.

Argentinien – Frankreich: Messi-Fans zittern

Juni 2019: Der Boxer Anthony Joshua galt jahrelang als der dominante Athlet in der Schwergewichts-Szene. Vor einem Kampf gab es ein Foto zwischen dem Briten und Drake. Am Ende kam es, wie es kommen musste. Joshua verlor zum ersten Mal in seiner Karriere gegen Andy Ruiz Jr. und war all seine WM-Titel los.

Auch Borussia Dortmund musste Mal dran glauben. Im März 2019 traf der Ex-BVB-Star Jadon Sancho Drake im Rahmen des Dortmunder Champions-League-Auftritts gegen Tottenham. Gegen die Spurs gab es zwei Pleiten und das gleichbedeutende Aus in der Königsklasse.

Das waren jetzt nur vier von etlichen Beispielen des „Drake-Fluches“. Rund zwei Tage vor dem WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich ist in den sozialen Medien ein Video aufgetaucht, in dem der Rapper ein Trikot des italienischen Teams Napoli trägt und über das Endspiel spricht.

„Ich nehme Argentinien, er nimmt Frankreich. Das wird eine Stimmung sein“, sagt Drake im Clip, der anscheinend mit einem Freund in einem Studio gedreht wurde. Das Video ist nur drei Sekunden lang, aber lässt die Alarmglocken bei den Messi-Fans schrillen. „Wenn Messi verliert, ist Drake schuld“, schreibt jemand auf Twitter. Ein anderer kommentiert: „Der Drake-Fluch wurde aktiviert.“ Ob es dann tatsächlich dazu kommt, wird sich am Sonntag zeigen.