Ihr Look macht ALLE Männer heiß – SO gelingt der Style von Vanessa Mai

"Endlos verliebt" hieß das erste Album der Schlager-Ikone Vanessa Mai mit ihrer damaligen Band "Wolkenfrei" im Jahre 2014. Das trifft den Nagel direkt auf den Kopf: Denn endlos verliebt waren auch die Zuschauer, als Vanessa Mai Ende April in der Sendung "Joko und Klaas gegen ProSieben" einen bezaubernden Auftritt hinlegte. So kennen wir die Schlager-Queen: wunderschön und stilvoll.

Im TV präsentierte sich die Sängerin in einer knappen Weste und einer tannengrünen Paperbag-Hose. Ein gewagter Look! Wir zeigen dir hier, wie du das Outfit von Vanessa Mai ganz leicht nachstylen kannst.

Aufreizend: Vanessa Mai in bauchfreiem Look

Die 29-Jährige versteht es, sich in Szene zu setzen. Mit einem Stilbruch gelang Vanessa Mai Ende April ein toller Look, der viel Aufmerksamkeit erregte. Die Kombination aus grauer Cropped-Anzugweste und faltig-knittriger High-waist-Hose in metallisch schimmerndem Grün ist ungewöhnlich, funktioniert aber unfassbar gut.

Stilbrüche sind in der Modewelt zurzeit heiß begehrt. Die Disharmonie zwischen Kleidungsstücken durch Farben, Muster oder generell Stile sollte jedoch gekonnt inszeniert werden. Wird zu wild mit der Intention eines Stilbruchs gespielt, wirkt das Outfit schnell überladen. Ein harmonisches Bild sollte trotzdem entstehen – wie bei Vanessa Mai. Denn der Business-Look aus Anzugweste in knapper Ausführung setzt einen schönen Kontrast zur grünen Hose in Lederoptik.

Vanessa Mai: Toller Akzent durch weiße Stiefel

Ein Hingucker sind außerdem die weißen Stiefeletten, die einen farblichen Kontrast zu der Hose setzen. Sie strecken die Beine. Das ist bei einer lockeren Hose auch wichtig: Sie umspielt zwar die Beine schön, betont aber die Silhouette nicht, weshalb die Beine kürzer wirken. High Heels oder Stiefeletten arbeiten dagegen und lassen ihre Trägerin größer erscheinen. Gerade für Vanessa Mai wichtig. Die gebürtige Kroatin misst nämlich gerade einmal 1,60 Meter. Jeder geschenkte Zentimeter durch hohe Hacken lässt sie größer wirken.

So shoppst du den Look von Vanessa Mai nach

Promis wie Vanessa Mai greifen natürlich gerne ein bisschen tiefer in die Tasche und werden von Top-Designern eingekleidet. So schwer ist der Look aber gar nicht zu imitieren. Eine sexy bauch- und rückenfreie Anzugweste wie die von ASOS DESIGN gibt es bereits für knapp 28 Euro online zu erwerben. Dazu passt die grüne Lederimitat-Hose von Vero Moda mit Taillengürtel.

Ähnliche Stiefel wie die von Vanessa Mai findest du von Missguided. Die Stiefeletten mit Stilettoabsatz, Karreekappe und Reißverschluss sind auch aus Lederimitat und passen deshalb hervorragend zu der grünen Hose. Mit Accessoires hielt sich Vanessa Mai an dem TV-Abend etwas bedeckt. Sie glänzte lediglich mit ein paar silberfarbenen Ringen, die es zum Beispiel von s.Oliver im Set gibt.

Vanessa Mai: Fans lieben das verspielte Outfit

Auf Instagram erhält Vanessa Mai für ihren Look durchweg positive Resonanz. "Du siehst toll aus" oder "Schönes Outfit" sind nur ein paar der Komplimente, die die Schlagersängerin erntet. Wir stimmen den Fans da zu: Wir lieben das aufregende Outfit von Vanessa Mai. Ein toller Stilbruch, der jeder selbstbewussten Frau stehen dürfte. Die Männerwelt freut's.

*Wir nutzen in diesem Beitrag Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links ein Produkt kaufst, erhalten wir vom Anbieter gegebenenfalls eine Provision. Am Preis ändert sich für dich nichts. Ob und wo du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.