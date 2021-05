Geheimnis gelüftet: Auf DIESE Pflegeprodukte schwört Heidi Klum

Heidi Klum zeigt in einem Instagram-Video, wie sie sich schminkt.

Topmodel, Businessfrau, Moderatorin, Mutter, Ehefrau und Jurorin: Gibt es irgendeinen Titel, den Heidi Klum nicht trägt? Die 47-Jährige ist zurzeit in der Castingshow "Germany's Next Topmodel" in ihrer Paraderolle als Modelmama zu sehen. Im Fernsehen bespaßt die Schönheit mehrere Millionen Menschen mit ihrem jugendlichen Charme.

Was aber die wenigsten wissen – Heidi Klum greift auf ganz normale Beauty-Produkte zurück, um sich ihre Schönheit zu bewahren. Wir lüften hier das große Geheimnis um ihre beliebtesten Pflegeprodukte.

Das Beauty-Geheimnis von Heidi Klum: Was steht in ihrem Badezimmer?

Erst kürzlich offenbarte das Topmodel, dass ihr gesunde Ernährung besonders wichtig sei. Auf spezielle Shakes oder Supplemente verzichte sie. In Kombination mit Sport halte sich die Mutter von vier Kindern fit – auf Trab hält sie ihr Nachwuchs oder der Berufsalltag ohnehin schon. Nun lüftete Heidi Klum aber ein wahres Beauty-Geheimnis – und wir lieben es.

DIESES Pflegeprodukt nutzt Heidi Klum täglich

Die Katze ist aus dem Sack: Um eine seidenglatte Haut zu behalten, setzt Heidi Klum auf Babyshampoo. Wer jetzt denkt, das Topmodel schmiere sich das Shampoo einfach in ihre Haare, liegt falsch. Denn Heidi Klum wäscht sich mit dem Babyshampoo täglich ihr Gesicht.

Der US-amerikanischen Lifestyle-Website HelloGiggles erklärte sie: "Ich denke, dass alles, was man Kindern gibt, auch für Erwachsene gut sein muss". Da ist durchaus etwas dran. Denn Babyprodukte durchlaufen deutlich mehr Testphasen als andere Beauty-Produkte auf dem Markt. Andere Pflegeprodukte seien ihr zu harsch, fügt sie hinzu.

Noch mehr Beauty-Tipps von Heidi: Ein Moisturizer spendet Feuchtigkeit

Damit nicht genug. Heidi Klum plaudert weiter aus dem Nähkästchen: Fest in ihre Pflegeroutine verankert ist nämlich der Moisturizer von Mario Badescu. Nach dem Babyshampoo massiert sie die Creme sanft in ihre Haut ein. Andere Produkte, die zu reichhaltig sind, vertrage sie laut eigenen Angaben nicht. Oftmals entstünden Pickel.

Die Creme soll laut Hersteller pflegende und vitalisierende Eigenschaften haben. Für Mischhaut und gereizte Haut ist der Buttermilch-Moisturizer von Mario Badescu besonders geeignet. Positiv hervorgehoben werden sollte der Verzicht auf Silikone, Alkohol und Mikroplastik in dem Produkt. Die Pflegeformel könne sogar das Erscheinungsbild feiner Fältchen verbessern.

Heidi Klum: Was ist dran an ihrem Babyshampoo-Tipp?

Wir wollten wissen, ob die tägliche Routine des Topmodels wirklich funktionieren kann. Studien und Experimente rund um die Babybshampoo-Gesichtsreinigung haben wir keine gefunden. Was aber stimmt: Babyshampoo ist deutlich milder als die Shampoos, die für Erwachsene deklariert werden. In den Produkten wird nämlich auf Silikone komplett verzichtet.

Bei empfindlicher und trockener Kopfhaut ist ein Babyshampoo sogar sehr empfehlenswert, um die gerötete Haut nicht weiter zu strapazieren. Da Babyshampoos auch mehr Öl beinhalten, sind sie zudem fettreicher und spenden viel Feuchtigkeit. Es spricht also recht wenig dagegen, sich mit dem Shampoo das Gesicht reinigen wie Topmodel Heidi Klum. Auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht etwas skurril anmutet.

Heidi Klums Beauty-Trick kann jeder nachmachen – auch du!

Heidi Klum überrascht immer wieder neu mit ihren außergewöhnlichen Geständnissen. Genau das lieben wir aber an dem Topmodel so sehr. Viel schöner jedoch ist, dass ihr Beauty-Geheimnis nicht nur für den vollen Geldbeutel ausgelegt ist. Heidi Klum bleibt wie immer bodenständig und begnügt sich auch hin und wieder mit den kleinen Dingen im Leben.

*Wir nutzen in diesem Beitrag Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links ein Produkt kaufst, erhalten wir vom Anbieter gegebenenfalls eine Provision. Am Preis ändert sich für dich nichts. Ob und wo du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.