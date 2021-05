Star Wars Tag 2021: DAS sind die besten Rabatt-Aktionen

Jedes Jahr am 4. Mai ist der Star Wars Day. Die Filme, Serien, Bücher und Videospiele rund um Anakin Skywalker, Yoda, R2D2 und Co. werden am Star Wars Tag 2021 noch frenetischer gefeiert, als an den anderen Tagen des Jahres. Ob in Russland, Brasilien, Deutschland oder auf der ISS: Besonders der 4. Mai beweist, dass keine andere Filmreihe weltweit so viele Anhänger hat wie Star Wars. Rund um den 4. Mai wird es viele tolle Rabatt-Aktionen geben.

Wie verraten, wo du die günstigsten Star Wars Fanartikel anlässlich des Feiertags bekommst!

Star Wars Tag 2021: Warum wird er am 4. Mai gefeiert?

Der Filmemacher George Lucas ist der Kopf, dem Star Wars entsprungen ist. Er hat sich den galaktischen Kampf zwischen der hellen und der dunklen Seite der Macht, zwischen Jedi-Rittern und Sith-Lords ausgedacht. Tatsächlich stammt aber die Idee, den 4. Mai zum Star Wars Tag zu erklären, nicht von ihm. Vielmehr liegt der Ursprung in der treuen Fangemeinde.

Der in den Star Wars Filmen häufig geäußerte Satz „Möge die Macht mit dir sein“ heißt in der englischen Originalversion: „May the Force be with you.“ Im Englischen bedeutet „May“ nicht nur „Möge", sondern steht auch für den Monat Mai. „the Force“ wiederum klingt wie „the Forth“, was als „dem Vierten“ übersetzt wird. Da lag es nahe, den 4. Mai als Feiertag auszuwählen, um den Abenteuern von Luke, Leia und Han Solo zu huldigen.

LEGO Star Wars: HIER gibt es die besten Aktionen zum Star Wars Day 2021

LEGO Star Wars ist immer ein Garant für leuchtende Kinderaugen. Egal, ob zum Geburtstag, an Weihnahten oder einfach so als Überraschung. LEGO Star Wars ist aber nicht nur was für die Kleinen. Es gibt auch sehr aufwändige LEGO Star Wars Bausätze mit sehr viele Liebe zum Detail. Der LEGO Millennium Falcon 7541 Teile*.

Zum internationalen Star Wars Tag hat LEGO viele Aktionen auf Lager. Einerseits gibt es neue Bausätze, etwa den authentischen R2D2. Zum anderen kannst du von Spar-Aktionen und sogar Gratis-Angeboten profitieren. Sowieso ist bei LEGO Star Wars für jeden Geldbeutel etwas dabei. Angefangen beim Stormtrooper Schlüsselanhänger fürs kleine Budget bis hin zum legendären X-Wing Starfighter.

Star Wars Fanartikel günstig bestellen: HIER kannst du viel Geld sparen

In den Tagen vor und nach dem internationalen Star Wars Tag locken viele Onlineshops mit attraktiven Rabatten auf Star Wars Fanartikel. Du trägst leidenschaftlich gerne Caps? Wie wäre es mit einer stylishen Star Wars Cap? Oder du kaufst dem Nachwuchs einen süßen Schlafanzug im Star Wars Design. Das und noch vieles mehr gibt es beispielsweise bei SPIELE MAX stark reduziert.

Wenn es um Fanartikel im Allgemeinen geht, kommst du am EMP Shop nicht vorbei. Das Portal ist am ehesten für Musik-Merchandise bekannt, hat aber auch ein großes Herz für Chewbacca, Obi-Wan Kenobi und Rey Skywalker. Unter anderem Star Wars T-Shirts mit coolen Motiven, Mandalorian Bettwäsche, Star Wars Tassen werden im EMP Sale günstiger angeboten.

Star Wars 1-9 auf Blu-ray: Die Skywalker Saga zum Sparpreis

Mittlerweile erzählen 9 Streifen von der Saga um Anakin, Luke und Rey Skywalker. Während in der ersten Trilogie der Weg Anakin Skywalkers vom vielversprechenden Jedi-Anwärter zu Darth Vader im Zentrum steht, dreht sich die Original-Trilogie um den Konflikt zwischen ihm und dem jungen Jedi Luke Skywalker. Die Filme 7-9 widmen sich dem Trio Rey, Finn und Poe.

Wir zeigen dir, wo du alle Filme in einer Box günstig bestellen kannst. Erlebe das Weltraum-Epos in bester Blu-ray-Bild- und Ton-Qualität. Die schicke Star Wars Blu-ray Box macht außerdem im Regal als Deko-Objekt auf jeden Fall was her. Und einem Star-Wars-Marathon steht so nichts mehr im Wege.

Star Wars Tag 2021: Mögen die Rabatte mit dir sein

Feiere wie ein echter Jedi den Star Wars Tag 2021. Dank der vorgestellten Schnäppchen machst du einem echten Fan eine große Freude. Alternativ gönnst du dir selbst ein Lichtschwert, Action-Figuren oder ein cooles Filmposter für deine Wohnung. Möge die Macht mit dir sein!

