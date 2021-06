Exklusive Podcasts und Hörbücher: JETZT 80% sparen bei Podimo

Podcasts und Hörbücher sind in den letzten Jahren zu einem unaufhaltsamen Trend geworden. Ob Promi-Podcast, True Crime oder Sex-Talk, ob Hörbücher von Katja Krasavice, Harald Lesch oder Astrid Lindgren: Die Vielfalt kennt keine Grenzen und du findest immer die richtige Geschichte für jede Situation.

Podimo ist eine relativ neue App auf dem Markt, das dänische Startup hat aber schon über eine Million Nutzer und verbreitet sich rasant in Deutschland. Wir haben den Anbieter für Podcasts und Hörbücher getestet. Des Weiteren verraten wir dir, wie du dank unserer exklusiven Aktion 80% bei Podimo sparen kannst.

True-Crime-Podcasts und Krimi-Hörbücher: Spannung auf die Ohren

True-Crime-Podcasts und Krimi-Hörbücher erfreuen sich größter Beliebtheit. Mord und Totschlag, die Psyche von Mördern und die Beweggründe für ihre Taten ziehen uns in den Bann. Podimo hat viele exklusive Podcasts und Hörbücher in seiner App, die sich mit Geschichten von wahren Verbrechen auseinandersetzen – und uns einen Blick in die Abgründe der menschlichen Natur gewähren.

Podimo führt viele Podcasts, die sonst nirgendwo zu hören sind. Im Podcast „Im Zweifel für den Angeklagten“ besprechen die Journalistin Amina Aziz und Gisela Friedrichsen, die berühmteste Gerichtsreporterin Deutschlands, spektakuläre Kriminalfälle. Angefangen bei Josef Fritzl über den Kannibalen von Rothenburg bis hin zum NSU: Die Gastgeberinnen des Podcasts lassen uns an ihrem Erfahrungsschatz teilhaben.

Weitere exklusive Podcasts und Hörbücher zum Thema Verbrechen sind auf Podimo zum Beispiel:

Pollux – Psychopathen im Knast

In extremen Köpfen mit Dr. Leon Windscheid

Die Mafia spricht Deutsch

Morden im Norden

Düsterwald: Finnland-Thriller

Edgar Wallace Kriminalromane

Teste jetzt exklusiv dank unserer Podimo Aktion 6 Monate lang das breit gefächerte Angebot für 0,99 Euro statt 4,99 Euro im Monat. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 80%!

Liebe, Sex und Promi-Podcasts: Plaudern aus dem Nähkästchen

Ebenfalls ein pralles Paket an exklusivem Content hält Podimo im Bereich Promi-Podcasts für Abonnenten bereit. Desiree Nick lädt in „Lose Luder – Neue Nickeligkeiten“ deutsche Stars zum Plauschen ein und nimmt wie gewohnt kein Blatt vor den Mund.

Falls du dich für das Familienleben prominenter Persönlichkeiten interessiert, wird dir unter anderem „Drei ist `ne Party“ gefallen. In dem Podcast sprechen die "Germany's Next Top Model"-Teilnehmerin Marie Nasemann und ihr Gatte Sebastian Tigges über Familien- und Kinderthemen. Die Ehrlichkeit der beiden ist sehr charmant. Reinhören lohnt sich!

Äußerst erfolgreich sind bei Podimo generell die Podcasts zu den Themen Liebe und Sex. Bei „Max & Anna Zimt – Geschichten einer offenen Beziehung“ ist der Titel Programm. In „SeXXXwork“ wiederum berichten zwei professionelle Sexarbeiterinnen unzensiert von ihrem Alltag.

Fußball-Podcasts für Schalke-Fans, Dortmund-Anhänger und Co.

Deine Welt dreht sich um die schönste Nebensache der Welt, also Fußball? Alle königsblauen Knappen und BVB-Fans finden im Angebot von Podimo eine Vielzahl an Podcasts, die sich mit dem jeweiligen Lieblingsverein beschäftigen. Podimo hat auf jeden Fall ein Herz für Pöhler und daher etliche Fußball-Formate im Portfolio.

Weitere beliebte Fußball-Podcasts auf Podimo sind zum Beispiel:

Phrasenmäher – Fußball-Podcast mit Kai Traemann

Messi & Ronaldo XXL – Die Fußballshow mit Reiner Calmund und Matze Knop

Kicker meets DAZN – Der Fußball Podcast

Reif ist live – Fußball-Podcast mit Marcel Reif

Podimo-Vorteile: Praktische App für Podcasts und Hörbücher

Der größte Vorteil von Podimo liegt auf der Hand: Der Anbieter kombiniert in seinem Angebot Podcasts und Hörbücher. In unserem Podimo-Test gelang die intuitive Navigation in der App sehr gut. In der übersichtlichen Bibliothek legst und ordnest du deine Favoriten ab. Es ist außerdem möglich, Podcast-Episoden herunterzuladen und offline zu hören. Das kommt gelegen, wenn du zum Beispiel unterwegs bist.

Podcasts und Hörbücher sind Unterhaltung pur, wenn du beispielsweise deine Wohnung auf Vordermann bringst, wenn du kochst oder Sudokus löst. Insbesondere Hörbücher eignen sich sehr zum Abschluss eines stressigen Tages. Denn einer angenehmen Stimme zu lauschen, erleichtert das Einschlafen ungemein.

Apropos: Der praktische Sleeptimer der Podimo-App darf nicht unerwähnt bleiben. Einfach eine Zeit einstellen und nach dem Countdown wird die Lautstärke auf 0 heruntergedreht. So kannst du ungestört ins Land der Träume abgleiten.

Diese exklusiven Podimo-Hörbücher sind ideal zum Einschlafen:

Katja Krasavice – Die Bitch Bibel

Jo Nesbø - Das fünfte Zeichen

Hape Kerkeling - Der Junge muss an die frische Luft

Samuel Koch - Zwei Leben

Frank Elstner – Bonusjahre

Harald Lesch – Über die Evolution des Lebens, der Pflanzen und Tiere

Podcasts und Hörbüchern günstig bei Podimo lauschen

In unserem Praxistest konnte die Podimo-App für Podcasts und Hörbücher überzeugen. Die vielen vertretenen prominenten Podcaster und die große Auswahl an Besteller-Hörbüchern lassen keine Wünsche offen.

Aber überzeuge dich selbst: Probiere Podimo aus und entdecke mehr als 100 exklusive Podcasts und hunderte bekannte Hörbücher. Das Podimo-Abo ist unverbindlich, du kannst jederzeit kündigen. Doch erfahrungsgemäß wissen wir: Man kann mit dem Hören nur schwer aufhören.

