Deutschlandtrikot stark reduziert: HIER sparst du am meisten

Die EM 2021 wird trotz der aktuellen Lage ein Fußball-Fest der Extraklasse werden. Doch es gibt weitere, mitunter erfreuliche Gründe, warum das Turnier als etwas Besonderes in Erinnerung bleiben dürfte. Jogi Löw krönt seine Nationalmannschaftskarriere hoffentlich mit einem EM-Sieg, es ist die Rückkehr von Müller und Hummels in die DFB-Auswahl und zum ersten Mal findet eine EM in mehr als zwei Ländern statt.

Deutschlandtrikot zur EM 2021: Klassisch in Weiß und stylisch in Schwarz

Das Deutschlandtrikot für die EM 2021 kommt wie gewohnt aus dem Hause adidas. Das Heimtrikot der deutschen Nationalmannschaft ist wieder in Weiß gehalten. Feine schwarze Querlinien setzen elegante Akzente und die auffälligen schwarz-rot-goldenen Ärmel sind die optischen Highlights der Deutschlandtrikots.

Das Auswärtstrikot der DFB-Elf hat die gleichen Ärmel wie das weiße Pendant, ansonsten ist es komplett in Schwarz gehalten. Sogar das DFB- und adidas-Logo sind dunkel. Lediglich die Beflockung mit der Rücknummer und dem Namen des Spielers erstrahlen in Weiß. Viele Shops haben rechtzeitig zur EM 2021 an der Preisschraube gedreht und bieten Deutschlandtrikots günstiger an.

Welche Nummer trägt Müller bei der EM 2021?

Wie sein legendärer Namensvetter Gerd Müller trug der Bayern-Star Thomas Müller vor seiner Ausbootung in der Nationalmannschaft das Deutschlandtrikot mit der Nummer 13 auf dem Rücken. Wir sind alle froh, dass der Bajuware zurück ist und die DFB-Elf unterstützt. Allerdings stellt sich die Frage, welche Nummer er bei der EM tragen wird. Immerhin wurde „seine“ Nummer in der Zwischenzeit an Lukas Hofmann vergeben.

Beim FC Bayern trägt Thomas Müller seit seiner zweiten Profi-Saison die 25. Bei seiner dritten Europameisterschaft setzt er ebenfalls auf diese Zahl. Wir hoffen, dass sie ihm und der Mannschaft Glück bringen wird. Ist Müller dein Held, kannst du sein Trikot ebenfalls zum Rabattpreis shoppen. Auch die Trikots von Kimmich, Kroos, Goretzka und Co. orderst du zum schmalen Taler im Fanshop des DFB.

Deutschlandtrikot für die EM 2021: Identifikation pur

In einem weißen oder schwarzen Deutschlandtrikot für die EM 2021 bringst du dich in Stimmung für das Fußball-Event des Jahres. Wenn du dann vor dem Fernseher mitfieberst, hast du das Gefühl, mit Gnabry, Werner und Sané gemeinsamen auf dem Platz zu stehen. Außerdem ist ein Deutschlandtrikot auch immer eine schöne Erinnerung an das Turnier, von dem sich unsere Auswahl hoffentlich mit dem Pokal in Händen verabschieden wird.

