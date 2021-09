Ninja Foodi: Das kleine Mixtalent ist JETZT unfassbar günstig

Du lechzt nach einem richtig leckeren Smoothie? Du hast Lust auf selbstgemachtes Eis oder eine erfrischende Smoothie-Bowl? Smoothie-Fans wissen: Nicht jeder Mixer ist zum Pürieren geeignet. Stumpfe Messer, lautstarke Bedienung und pures Chaos, nachdem ein Behälter während des Mixens ausgelaufen ist, sind gang und gäbe – und nervig. Smoothie-Liebhaber wissen, wovon wir sprechen.

Der Ninja Foodi 2-in-1 Power Nutri-Mixer soll trotz seiner kleinen Größe seiner Konkurrenz ordentlich Furcht einflößen. Laut Hersteller Ninja gelingt dem Mixer nämlich das, was die wenigsten Mixer hinbekommen: sämige Milchshakes und Smoothies, cremige Smoothie-Bowls und mehr. Und das Allerbeste: Der Ninja Foodi ist gerade bei Amazon für unter 100 Euro zu ergattern! Wir haben uns das hochgepriesene Wunderwerk einmal näher angesehen.

Ninja Foodi 2-in-1-Mixer im Angebot: Was ist das überhaupt?

Der Ninja Foodi vereint zwei Kerndisziplinen, die für Haushaltsmixer eine große Herausforderung darstellen: das Mixen von Smoothies und Drinks sowie das Mixen dickflüssiger und zäher Speisen wie Smoothie-Bowls oder Sorbets. Zu Hochleistung sollen nämlich spezialisierte Becher zum Zerhäckseln der Zutaten anspornen.

Power Nutri Schüssel: Die Schüssel fasst 400 Milliliter und soll ideal für Aufstriche, Frozen Yogurts und Smoothie-Bowls sein. Kernige, tiefgefrorene und harte Zutaten werden hier laut Ninja im Nullkommanichts püriert.

Die Schüssel fasst 400 Milliliter und soll ideal für Aufstriche, Frozen Yogurts und Smoothie-Bowls sein. Kernige, tiefgefrorene und harte Zutaten werden hier laut Ninja im Nullkommanichts püriert. Power Nutri Becher: Mit 700 Millilitern bietet der Becher ausreichend Platz für den perfekten Proteinshake nach dem Sport. Smoothies, Cocktails oder flüssige Soßen gehören in dieses Behältnis. Dank Deckel kann der Becher direkt nach dem Mixen zur Arbeit, Schule oder zum Sport mitgenommen werden.

Ninja Foodi: Zeitloses Design trifft auf leistungsstarke Technik

Mit 1100 Watt arbeitet sich der Ninja Foodi 2-in-1-Mixer durch alle robusten Zutaten, um Top-Ergebnisse zu erzielen. Der Smart Torque Motor ist der große Star des Küchengeräts: Die Speisen werden nämlich ohne Blockieren, ohne Rütteln und Schütteln und ohne manuelles Rühren fein und sämig, sagt das Unternehmen Ninja selbst. Ein kleiner Hingucker: Ein LED-Licht gibt einen Countdown zum Pürieren vor. Auch der Look des Gerätes kann sich sehen lassen. Ein metallisches Anthrazit mag in fast jede Küche optisch passen.

Folgende 4 automatische Programme sind an Bord:

Blend

Crush

Mix

PowerMix

Mit diesen kannst du optimale Konsistenzen erreichen. Wer zum Beispiel gefrorene Früchte wirklich superfein haben möchte, kann sie vor dem Pürieren crushen. Das ist aber letztlich Geschmacksache und erfordert ein wenig Übung und Intuition beim Benutzen des Gerätes. Bei Amazon kostet der Mixer gerade 99,99 Euro statt 119,99 Euro. Plus: Prime-Kunden bekommen das Gerät innerhalb eines Tages nach Hause geliefert.

Ninja Foodi im Check: Was sagen Kunden?

Bei über 90 Bewertungen auf Amazon erhält das Gerät im Schnitt 4,7 von 5 Sternen. Viel Lob gibt es für die Motorleistung: TK-Obst wird Berichten zufolge innerhalb weniger Sekunden zerkleinert. Damit lassen sich unzählige Speisen im Mixer erstellen, berichten die Kunden.

Einzig und allein ein Manko offenbart das leistungsstarke Gerät: Die Lautstärke sei nichts für schwache Nerven und wird als störend empfunden. Allerdings bleibt ein Mixer im Regelfall nicht sonderlich lange an. Ein paar Minuspunkte gesellen sich dadurch dennoch hinzu.

Alternativen zum Ninja Foodi

Ganz konkurrenzlos ist der Ninja Foodi jedoch auch nicht. Namenhafte Hersteller wie Philips oder Russell Hobbs werben mit ähnlich starker Leistung. Wer keine 100 Euro für einen Smoothie-Maker ausgeben will, hat eine Menge alternative Geräte zur Auswahl. Nussbutter und Sorbet werden aber in den meisten Fällen nicht möglich sein. Dafür sind die Behältnisse und Motoren oft nicht ausgelegt. Hier triumphiert in den Rezensionen tatsächlich der Ninja Foodi.

Ninja Foodi: Top-Mixer für unter 100 Euro im Angebot

Wie du siehst: Mit dem Ninja Foodi 2-in-1 Nutri Mixer kannst du deine Rezeptesammlung um ein Vielfaches erweitern. Neue Speisen wie Smoothie-Bowls und Co. lassen sich mit dem Gerät ganz einfach in dein Leben integrieren. Ein Vorteil: Bei Amazon gibt es das Gerät gerade günstiger. Ein top bewertetes Produkt für unter 100 Euro erleichtert deinen Alltag und sorgt für kulinarische Genüsse.

