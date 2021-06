Lena Gercke so lässig wie nie: HIER kannst du ihr Outfit kaufen

Style, stylischer, Lena Gercke. Wenn sich ein Model aus dem deutschen Showgeschäft mit Mode auskennt, dann ist es wohl Lena Gercke. Die erste Gewinnerin der TV-Modelshow "Germany's Next Topmodel – by Heidi Klum" macht ihrem Titel alle Ehre. Das Topmodel versteht es, sich gekonnt in Szene zu setzen. Der mögliche Grund: Die 33-Jährige hat eine erfolgreiche Kollektion auf den Markt gebracht. Mit dem Online-Versandhandel About You läuft das Geschäft um ihr Label "LeGer" richtig gut.

Kein Wunder, dass die blonde Schönheit jetzt ihre Kollektion regelmäßig in den sozialen Netzwerken präsentiert. Helle Farben, Beigetöne und komfortable Schnitte stehen im Fokus ihrer Modemarke. Doch mit ihrem neuen Look zeigt Lena Gercke nun die Magie der Mode: Lässig, cool, bequem und stilsicher – ein Blazer kann nicht nur dem Business-Look den letzten Schliff geben. Auch im Alltag sieht das Piece verdammt gut aus!

Lena Gercke in Weiß: Lässiges Outfit für den Alltag

Ein anschmiegsames Crop-Top mit Rundhalsausschnitt, eine weite weiße Jeans und ein Oversize-Blazer in gebrochenem Weiß: Auf den ersten Blick klingt die Kombination aus eng anliegenden und übergroßen Teilen nach einem Meisterwerk der Modesünde. Was Lena Gercke hier jedoch kreiert, ist eine Fusion aus vier ganz unterschiedlichen Trends. Das Topmodel weiß nämlich, wie Style funktioniert!

Der Oversize-Blazer steht für Coolness und Lässigkeit. Der Mix aus smart und casual gelingt der gebürtigen Marburgerin perfekt: Gerade in Kombination mit dem freizügigen Oberteil entsteht ein Kontrast, der in der Modewelt sehr gefragt ist. Die Baggy-Jeans vollendet den Look. Mehr Komfort geht nicht – oder in Lena Gerckes Worten: Mehr LeGer geht nicht!

Lena Gercke verbindet DIE Trends 2021

Die Schublade der Trends 2021 hat die TV-Moderatorin wohl ganz weit aufgerissen. Folgende Modetrends vereint sie zu einem:

Monochromer Trend: Das Outfit hält Lena Gercke komplett in Weiß. Keine Farbe stiehlt der anderen die Show. Der einfarbige Style ist in diesem Jahr besonders beliebt geworden.

Das Outfit hält Lena Gercke komplett in Weiß. Keine Farbe stiehlt der anderen die Show. Der einfarbige Style ist in diesem Jahr besonders beliebt geworden. Komfort über alles: Weite Hosen und gemütliche Schnitte erweisen sich vor allem seit Pandemiestart 2020 als äußerst vorteilhaft. Auch in der Fashion-Welt hat das Virus Spuren hinterlassen und zu neuen Schnitten geführt.

Weite Hosen und gemütliche Schnitte erweisen sich vor allem seit Pandemiestart 2020 als äußerst vorteilhaft. Auch in der Fashion-Welt hat das Virus Spuren hinterlassen und zu neuen Schnitten geführt. Oversize-Look: Weite Schnitte, übergroße Pullover und Jacken sind DER Hingucker in den letzten Jahren. Gerade mit dem Gegensatz zu figurbetonenden Kleidungsstücken wird in der Mode viel gespielt.

Weite Schnitte, übergroße Pullover und Jacken sind DER Hingucker in den letzten Jahren. Gerade mit dem Gegensatz zu figurbetonenden Kleidungsstücken wird in der Mode viel gespielt. Bauchfrei: Der 90er-Look, den wir alle aus Britneys Spears' Musikvideos kennen, ist wieder zurück. Gerade in Kombination mit weiter Hose ist der Look wieder zum Trend avanciert.

So einfach stylst du den Look von Lena Gercke nach

Da Lena Gerckes Kollektion für jeden zugänglich ist, ist der Look sogar sehr einfach nachzustylen. Nur bei ihrer Jeans scheint sie sich bei anderen Designern bedient zu haben. Ähnliche Modelle gibt es aber auch bei ihrer Modemarke. Preislich bewegt sich die Kollektion "LeGer" im mittleren Segment. Sie ist nicht übermäßig teuer, aber auch nicht das Preiswerteste, was der Markt zu bieten hat. Es ist dennoch schön, zu sehen, dass ein Model-Look so einfach nachzustylen ist.

Hinsichtlich Schuhen empfehlen wir weiße Chunky-Sneaker oder Pumps, um dem monochromen Trend das Sahnehäubchen aufzusetzen. So sorgst du mit dem Lena-Gercke-Style auf jeden Fall für bewundernde Blicke. Und das Beste: Das Ensemble funktioniert wirklich überall. Ob zum Geburtstag, beim Stadtbummel oder Spazierengehen – der Mega-Look steht für Stilbewusstsein und Selbstsicherheit. Lena Gercke weiß eben, wie die Modewelt tickt!

*Wir nutzen in diesem Beitrag Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links ein Produkt kaufst, erhalten wir vom Anbieter gegebenenfalls eine Provision. Am Preis ändert sich für dich nichts. Ob und wo du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.