Die schönsten Sommerschuhe im Angebot: HIER purzeln die Preise

Foto: About You

"Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh"! Kaum beginnen die ersten Sonnenstrahlen unsere Körper zu erwärmen, freuen wir uns über luftigere Kleidung, den frischen Teint und neue Sommerschuhe. Die Vorfreude wird jetzt belohnt: Denn viele Online-Shops haben zur Zeit hübsche Sommerschuhe zu unschlagbar günstigen Preisen im Sortiment.

Wir zeigen dir die schönsten Sommerschuhe für 2021 und verraten dir, wo du sie gerade günstig ergattern kannst.

Sommerschuhe 2021: Was sind die Trends?

Keine Jahreszeit bietet eine derart große Schuhvielfalt wie der Sommer. Auch dieses Jahr tragen wir wieder unzählige verschiedene Schuhpaare zu unseren luftig-leichten Sommer-Outfits. Ganz vorn mit dabei: Sneaker, Sandalen und Zehentrenner. Aber auch Mules, Ballerinas, High Heels und Co. mischen sich unter die Sommerschuhe 2021.

Im Vordergrund steht natürlich der Komfort. Unsere Füße tragen uns schließlich den ganzen Tag über Asphalt, Waldwege, durch Büro und Co. Gerade im Sommer heißt es aber auch: Luft an die Füße lassen! Bei warmen Temperaturen gibt es nichts Schlimmeres als luftundurchlässige Schuhe, die unseren Füßen zu schaffen machen. Das stickige Klima in den Schuhen sorgt für vermehrte Schweißbildung – und auf Schweißfüße können wir getrost verzichten! Unsere Angebots-Favoriten haben wir hier für dich.

Sneaker: Der Allrounder mit Mega-Rabatt

Ganz hoch im Sommer-Kurs steht ganz klassisch der Sneaker. Dabei darfst du dieses Jahr ruhig etwas in den Farbeimer greifen. Bunte Sneaker sind nämlich dieses Jahr total angesagt. Aber auch zeitlose Modelle wie monochrome weiße oder schwarze Sneaker lassen sich ideal mit Kleidchen, Jeans oder Stoffhose kombinieren.

Richtig gehört! Kleid und Sneaker stehen 2021 für Modebewusstsein. Der einstige Fashion-Fauxpas mausert sich gerade richtig zum Trend. Den Stilbruch treibst du mit klobigen Chunky-Sneakern auf die Spitze. Ein cooler Look, den wir im Sommer 2021 nicht übersehen werden.

Sandalen: Lass Luft an deine Füße

Kein anderer Schuh steht für den Sommer wie die Sandale. Im Vordergrund steht auch hier der Komfort. Das heißt jedoch nicht, dass wir auf aufregende Designs verzichten müssen. Der Sommerschuh 2021 wird auch von dem Trend der breiteren Sohle angeführt.

Und nicht nur das: Sandaletten mit Absatz sind gerade absolut en vogue. Die Mode-Metropolen machen es vor: Die Sandalen mit Absatz oder Keilabsatz strecken die Beine und sehen zu zarten Sommerkleidern, Jumpsuits oder Röcken fantastisch aus. Auf süße Spielereien wie Schleifchen oder Muster ist auch diesen Sommer 2021 wieder absolut Verlass.

Flip-Flops, Havaianas & Co.: Die Zehentrenner sind wieder in

Immer wieder geraten Zehentrenner in Verruf. Sind das nervige Schmatzgeräusch während des Gehens oder der minimalistische Look schuld? Dieses Jahr wurden die Zehentrenner aber wieder vermehrt auf den Fashionshows gesichtet. Und siehe da: Im Sommer 2021 können wir die Sommerschuhe wieder tragen. Zehentrenner eignen sich natürlich hervorragend für Strandtage, den Parkbesuch oder Unternehmungen bei heißen Temperaturen im Freien.

In Kombination mit Shorts und süßen Kleidchen sehen sie sogar sehr modisch aus. Von dem Look mit langen Jeans oder Hosen raten wir dir jedoch ab, da die Kombination die Beine unabsichtlich kurz wirken lässt. Im Trend liegen Zehentrenner in reduzierten Designs, aber auch mit Keilabsatz oder mit süßen Verzierungen kannst du der Fußmode das gewisse Etwas verleihen.

Die schönsten Sommerschuhe 2021: Angebote über Angebote

Der heiße Sommer – hoffen wir – steht kurz bevor. Umso größer ist die Freude darüber, dass viele Online-Shops bereits tolle Sommerschuhe zu Top-Preisen anbieten. Da ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei. Wir freuen uns auf die warmen Temperaturen und können es kaum erwarten, zu sehen, wer welchen Style richtig gut in Szene setzen wird ...

