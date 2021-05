Eurovision Song Contest 2021: DIESE Drinks feiern mit

Jendrik aus Hamburg tritt für Deutschland beim Eurovision Song Contest 2021 an. Auch er sorgt am 22. Mai mit seinem Song "I Don't Feel Hate" für gute Laune.

Am 22. Mai ist es wieder soweit: Die berühmten "Twelve points go to..." erklingen wieder aus den TVs ganz Europas (und Australiens). Der Eurovision Song Contest 2021 ist nach einer einjährigen Zwangspause – wir berichteten hier – wieder zurück. Beim 65. ESC treten 39 Länder an. Nach zwei Halbfinalen und dem großen Finale steht der diesjährige Sieger des ESC 2021 im niederländischen Rotterdam am Samstag Abend fest.

Der Eurovision Song Contest 2021 verspricht immer gute Laune – sowohl vor Ort als auch vor dem Fernseher. Wenn wir mit unseren Freunden um den Gewinner wetten, dürfen Snacks und leckere Drinks natürlich nicht fehlen. Warum probierst du dich dieses Jahr nicht mal durch ganz Europa? Lade einen Freund nach Hause ein und beginne die Reise durch die Kulinarik Europas. Das sind die Top-Spirituosen für den ESC 2021!

Eurovision Song Contest 2021: Sendetermine

ESC 2021: Halbfinale 1 Di. 18.05.: 21:00 - 23:10 Uhr Sender: ONE ESC 2021: Halbfinale 2 Do. 20.05.: 21:00 - 23:10 Uhr Sender: ONE ESC 2021: Grand Final Sa. 22.05.: 21:00 - 0:45 Uhr Sender: Das Erste, ONE

Russischer Wodka

Mit "Russian Woman" tritt die 29-jährige Manizha für Russland an und singt einen folkloristisch angehauchten Song über Frauenpower. Genauso viel Wumms wie die Russin bringt ein russischer Wodka auf den Tisch. Russischer Wodka beinhaltet meist Getreidealkohol aus Roggen und Weizen.

Verdünnt mit Wasser kommt die Spirituose auf 40 Prozent Alkoholgehalt. Als Mischgetränk oder kleiner Shot sorgt das Getränk gerade zum ESC für gute Stimmung. Der Baikal Ice Vodka zum Beispiel garantiert dank Zugabe von Zitronenmelisse und grünem Tee ein angenehmes Frischegefühl. Damit beginnt die Reise für die Geschmacksknopsen am ESC-Abend.

Griechischer Wein

Weiter geht die kulinarische Reise nach Griechenland. Für das südosteuropäische Land tritt die 18-jährige Stefania mit ihrem Song "Last Dance" an. Auf der ESC-Bühne ist die Teilnehmerin keine Unbekannte. 2016 repräsentierte sie bei dem Junior Eurovision Song Contest ihr Heimatland Holland. Dieses Jahr verspricht sie sich Erfolg mit ihrer poppigen Tanznummer in Rotterdam.

Nicht nur ist "Griechischer Wein" ein Schlager von Udo Jürgens aus 1974, er ist tatsächlich eine Delikatesse – und eignet sich hervorragend zum Eurovision Song Contest 2021. Ob fruchtiger Rotwein mit einem Hauch von Marmelade, der bekannteste Likörwein aus Griechenland "Samos Vin Doux" aus Pfirsich und Melone oder der erdbeerige Rotwein aus Kreta – wenn Stefania für Griechenland mit ihrem Song um den letzten Tanz bittet, prosten wir uns gegenseitig zu.

Irischer Likör

Mit Irland wird es cremig, süß und sahnig. Nicht bezogen auf den Song: Denn mit Lesley Roy startet eine etablierte Singer-Songwriterin für das Land, die mit "Maps" die Bühne ordentlich zum Beben bringen will. Ihr peppiger Popsong glänzt durch Stärke und Power. Ob sich die Irländerin jedoch einen Platz im Finale verschaffen kann, bleibt abzuwarten. Ihre Bühnenperformance verspricht groß zu werden.

Irisch ist vor allem ein ganz besonders begehrter Sahnelikör: der Baileys. Der Likör aus irischem Whiskey und Rahm schmeckt schokoladig, cremig und zuckrig. Das Beste: Baileys gibt es in den unterschiedlichsten Sorten. Zusammen mit dem besten Freund oder der besten Freundin kannst du dich zum Eurovision Song Contest also durch die Vielfalt des irischen Sahnelikörs naschen. Süßer kann der ESC doch kaum noch werden.

Eurovision Song Contest 2021: Wer tritt an?

Seit 2008 besteht der Eurovision Song Contest aus zwei Halbfinalen und einem fulminanten Finale. Dieses Jahr treten 39 Länder aus ganz Europa an. Auch Australien ist wieder mit am Start. Seit 2015 darf der Kontinent freundlicherweise am Gesangsspektakel teilnehmen. Dieses Jahr wird die Repräsentantin Montaigne jedoch nicht live vor Ort sein – aufgrund pandemischer Reiserestriktionen muss ein aufgezeichneter Beitrag von ihr herhalten.

Die restlichen Länder treten jeweils in den Halbfinals an, bis auf die Geldgeberländer, zu denen auch Deutschland gehört. Im ersten Halbfinale verlassen sechs Acts den ESC, im zweiten Halbfinale sind es sieben. Trotzdem ist der Eurovision Song Contest eine große Party! Und was gehört zu einer großen Party? Richtig, gute Getränke!

Eurovision Song Contest 2021: Douze points für die Spirtuosen!

Für den Eurovision Song Contest 2021 tummeln sich jedes Jahr über 200 Millionen Menschen auf der ganzen Welt vor den Fernsehern. Die stimmungsvolle Musikshow verspricht auch dieses Jahr wieder, den Esprit des "Grand Prix Eurovision De La Chanson Européenne" aufleben zu lassen. Zwar sieht dieses Jahr das Schauen von zu Hause ein wenig anders aus, aber mit der Familie oder einem auserwählten Freund kannst du den Abend mit Spirituosen in ESC-Manier definitiv genießen.

