Zoo Wuppertal gibt Elefanten ab – wenige Monate später passiert es

Große Freude im Zoo Magdeburg: Die Elefantenkuh Sweni ist trächtig und erwartet im Sommer 2026 ihr erstes Kalb! Damit wird die 30-jährige afrikanische Elefantenkuh, die lange im Zoo Wuppertal lebte, endlich die Chance haben, eine eigene Familie zu gründen.

Sweni kam ursprünglich als Waise in den Zoo Wuppertal und verbrachte dort drei Jahrzehnte. Sie war bei Besuchern und Tierpflegern äußerst beliebt, konnte sich jedoch nie vollständig in die bestehende Elefantenherde integrieren. In der Gruppenstruktur stand sie stets am unteren Ende. Daher fiel die Entscheidung, ihr in Magdeburg eine neue Perspektive zu ermöglichen – mit Erfolg.

Zoo Wuppertal: Ergebnis intensiver Forschung

Durch die Zusammenarbeit mit dem europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) und intensiver Forschung konnte der perfekte Zeitpunkt für die Paarung ermittelt werden. Das postet der Zoo Magdeburg auf Facebook. Die Verpaarung mit dem Magdeburger Bullen Kando war erfolgreich, nun trägt Sweni ihr erstes Kalb.

Die Schwangerschaft von Sweni ist nicht nur ein Meilenstein für den Zoo Magdeburg, sondern auch ein wichtiger Schritt für die Erhaltungszucht der Afrikanischen Elefanten in Europa. Elefanten leben in der Natur in großen Matrilinien, also Gruppen, die von einer Leitkuh geführt werden. Junge Bullen verlassen die Gruppe, sobald sie geschlechtsreif sind. Auch Sweni vollzieht nun eine natürliche Entwicklung: Sie verlässt ihre alte Herde und baut in Magdeburg ihre eigene Familie auf.

Zoodirektor Arne Lawrenz aus Wuppertal betonte damals: „Natürlich wird es für Sweni eine Umstellung sein, in ein neues Zuhause zu ziehen. Aber in Magdeburg hat sie die Chance, mit dem dortigen Bullen eine eigene Familie zu gründen.“

Ein besonderer Dank geht im Facebook-Post auch an das Team des Zoo Wuppertal für die langjährige Betreuung Swenis. Jetzt beginnt für Sweni ein neues Kapitel – und mit der Geburt ihres ersten Kalbs wird sie bald eine ganz neue Rolle übernehmen: die der Leitkuh ihrer eigenen Familie.